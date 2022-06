Nel segno di Camarda, il baby bomber da 500 gol: il Milan vince lo scudetto Under 15 Battendo 1-0 la Fiorentina, il Milan ha vinto il campionato Under 15. Match deciso da Francesco Camarda, il baby centravanti che ha segnato 500 gol negli ultimi cinque campionati.

Circa un mese fa il Milan ha vinto lo scudetto, nella giornata di venerdì i rossoneri hanno vinto un altro campionato. Il Milan infatti battendo 1-0 la Fiorentina ha vinto per la terza volta nella storia il campionato Under 15, in precedenza i baby rossoneri ci erano riusciti nel 1992 e nel 2010. Protagonista dell'incontro, verrebbe da dire ovviamente, Francesco Camarda, uno dei bomber più noti a livello giovanili, non solo in Italia. Camarda ha realizzato il gol che ha deciso la partita e ha permesso di far festa a Tolentino, teatro della finale, alla squadra del tecnico Bertuzzo.

Che il Milan punti sul settore giovanile è cosa nota, è così da tanto tempo, e le conferme sono arrivate negli anni, basta pensare ai tanti giocatori usciti dal vivaio del Milan. Ma ora c'è una stella assoluta tra i baby rossoneri e cioè Francesco Camarda. Da anni, a livello giovanile nessuno è come lui.

Forte fisicamente, è un vero centravanti, uno di quelli che senza paura incorna di testa e segna (come ha fatto nella finale con la Fiorentina). Per lui parla la sua media gol che è clamorosa. Ha segnato oltre 500 gol in circa 100 partite giocate con le giovanili del Milan, tutto questo a soli 14 anni. La media è presto fatta: ne segna più o meno cinque per partita.

Classe 2008, 14 anni li ha compiuti il 10 marzo, sui social ha già postato in questi anni foto con le stelle di oggi del Milan (come Ibra o Tonali), spera di unirsi presto a loro. Si, è giovanissimo, ma sta bruciando le tappe e lo ha fatto grazie a un grande talento. Considerato il fisico è più un Giroud, e il francese lo studia da vicino, ma il suo idolo è Kakà. Nel tempo libera pratica kick boxing, stuida Benzema e soprattutto gioca con il figlio di Seedorf che, come Kakà, ha vinto la Champions League con i rossoneri.