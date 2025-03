Pirlo è immortale, a 45 anni segna un gol spaziale su punizione: applaudono anche gli avversari

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Gli anni passano ma Andrea Pirlo continua ad incantare sul campo di calcio. Basta guardare quello che il 45enne campione del mondo è riuscito a fare in occasione di un match benefico tra le leggende del Milan e quelle del Tottenham. L'ex calciatore e allenatore ha segnato un gol capolavoro, con una delle sue specialità ovvero il calcio di punizione. Una prodezza balistica che non ha lasciato indifferenti anche gli avversari e i tifosi di casa.

Pirlo in gol con una punizione perfetta nella partita tra le leggende di Milan e Tottenham

Quando i rossoneri hanno avuto la possibilità di sfruttare una punizione poco fuori dall'area degli Spurs, non ci sono stati dubbi sull'addetto alla battuta. Andrea Pirlo dopo aver piazzato la sfera sulla sua "mattonella" ha calciato in modo sublime, proprio come gli abbiamo visto fare tantissime volte durante la sua avventura da calciatore. La grande gloria rossonera ha superato con un tiro a giro la folta barriera, spedendo il pallone nel sette, con buona pace del portiere che, nonostante il tuffo, non è riuscito ad impedire il gol.

Avversari e tifosi del Tottenham applaudono Pirlo per il gol

Una giocata da urlo che ha subito scatenato gli applausi di tutto lo stadio, e dei compagni. Borriello e Serginho non hanno perso tempo per abbracciarlo. Anche gli avversari hanno riservato solo complimenti a Pirlo con qualcuno che si è addirittura portato le mani sulla bocca stupito da quanto accaduto. Risata sorniona dell'ex allenatore di Juventus, Karagümrük e Sampdoria che ha esultato in modo molto sobrio, forse anche perché il suo gol non è riuscito ad evitare una pesante sconfitta per le leggende del Milan.

I rossoneri sono stati battuti 6-2 dalle leggende del Tottenham, che hanno avuto vita facile sfruttando una condizione fisica migliore. A segno oltre a Pirlo, che ha giustificato da solo come si suol dire il prezzo del biglietto, anche Zaccardo su un assist di Cafù.