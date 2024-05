video suggerito

Camarda è il "colpo" di mercato del nuovo Milan: blindato col suo primo contratto da professionista Francesco Camarda resterà al Milan. Alle battute finali la trattativa per far firmare al giovane attaccante classe 2008 il suo primo contratto da professionista.

A cura di Fabrizio Rinelli

Francesco Camarda è il futuro del Milan e i rossoneri hanno finalmente definito l'accordo per la firma sul contratto del giovane attaccante rossonero. L'accordo sarà perfezionato a breve per quella che si può definire una mossa chiave per il Milan poiché Camarda, il più giovane esordiente in Serie A lo scorso novembre 2023, non lascerà il Milan da svincolato scongiurando così un pericolo enorme per il patrimonio del club. L'attaccante classe 2008 ha compiuto 16 anni a marzo e il Milan è al lavoro da mesi per permettergli di firmare il suo primo contratto da professionista.

Un triennale sicuramente per Camarda che dunque si appresta a vivere un'altra tappa della sua carriera in rossonero. I dialoghi con il suo entourage delle ultime settimane sono andati bene, portando l'affare sulla strada giusta. Scongiurato dunque l'inserimento nella trattativa di altre squadre, specie tedesche, come il Borussia Dortmund, che aveva puntato Camarda sperando di riuscire a fare di lui l'ennesimo affare sul mercato della propria storia in attacco. Tutto questo non accadrà, di fatto il giovane attaccante resterà al Milan.

Camarda in azione con la maglia della Fiorentina all'esordio in rossonero.

In questo momento Camarda è impegnato con gli impegni dell'Italia Under 17. Proprio in maglia azzurra Camarda ha messo a segno la sua ultima perla in ordine di tempo. Una rete pazzesca con un sinistro a giro che si è stampato sul palo lungo che ha lasciati increduli i compagni di squadra con le mani nei capelli dopo quella rete. Camarda non è nuovo a questo tipo di prodezze, motivo per cui era stata attenzionato da diversi top club europei pronti a fare follie pur di strapparlo al Milan.

L'arrivo imminente di Fonseca come allenatore, l'avvento di Ibrahimovic in società e l'addio di Pioli hanno di fatto dato il via a un nuovo ciclo del Milan che ora vuole ripartire proprio da Camarda blindando il calciatore da adesso ben beneficiarne poi anche in futuro. Un calciatore capace di impreziosire per tutta la stagione la squadra Primavera rossonera allenata da Abate che ha potuto beneficiare delle prestazioni dell'attaccante soprattutto in Youth League, la vetrina europea più prestigiosa che ha messo in mostra il talento infinito di Camarda.