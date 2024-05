video suggerito

Il gol meraviglioso di Camarda con la maglia dell’Italia: si inventa una conclusione perfetta Francesco Camarda mette a segno l’ennesima perla. Il giovane talento del Milan si inventa una rete bellissima con la maglia dell’Italia Under 17 contro la Slovacchia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Immagini di: Follow @Scout7Calcio

Francesco Camarda non smette di stupire. Il talento del Milan classe 2008 ha portato in vantaggio l’Italia nella partita dei gironi dell’Europeo U17 contro la Slovacchia. La sua traiettoria alla mezz'ora è assolutamente sublime. L'attaccante azzurro si inventa una sorta di pallonetto appena dentro l'area di rigore che sorprende il portiere avversario. La conclusione di sinistro non lascia scampo all'estremo difensore slovacco che si lascia scavalcare dal tiro di Camarda che dopo il Milan vuole essere protagonista anche con l'Italia.

Gli azzurri arrivavano a questa sfida dopo la vittoria nella prima giornata del torneo contro la Polonia. Una partita importante per l'Italia e per Camarda che però in questo weekend non sarà in campo con la maglia della Primavera rossonera che si gioca la prima partita dei playoff contro la Lazio. Gli impegni con la maglia azzurra hanno avuto la meglio e Camarda non avrebbe rinunciato per nessuna ragione al mondo a questa opportunità. Una rete, quella con l'Italia, che a molti tifosi rossoneri ha ricordato una di Ibrahimovic.

Si tratta del gol che lo svedese aveva messo a segno qualche anno fa contro il Lecce e rimasto ancora nella mente del popolo rossonero. Camarda in questo momento è sicuramente uno dei pezzi pregiati del vivaio del Milan che sta cercando di gestire al meglio la sua posizione e il contratto da fargli firmare. La speranza è che tutto possa procedere nel migliore dei modi visto che sul giocatore ci sono già diversi club, specie tedeschi, che hanno messo nel mirino Camarda sperando di poter strappare il sì del giocatore.

La squadra più convinta di potersi prendere Camarda dal Milan è il Borussia Dortmund. Una pista che però potrebbe raffreddarsi per via del nuovo progetto della squadra Under 23 del Milan pronta debuttare in Serie C a partire dalla prossima stagione. In quel caso Camarda sarebbe la punta di diamante di quella squadra. Un'occasione per farsi le ossa in un campionato difficile sotto tutti i punti di vista. In questo modo il club potrebbe pensare di fargli firmare un accordo triennale, ovvero il massimo previsto per i giocatori che hanno appena compiuto 16 anni.