video suggerito

L’Italia Under 17 è campione d’Europa! Portogallo schiantato nel segno di Camarda e Liberali L’Italia ha vinto gli Europei Under 17. Gli Azzurrini hanno sconfitto, a Cipro, per 3-0 il Portogallo. Doppietta di Camarda e gol di Coletta. Primo successo nella manifestazione per l’Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

5.254 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Italia di Massimiliano Favo ha vinto gli Europei Under 17 di calcio. É un risultato storico perché gli Azzurri non erano mai riusciti a vincere questa manifestazione. Il Portogallo è stato sconfitto 3-0. L'incontro è stato deciso dai gol di Coletta e dalla doppietta di Camarda.

Coletta e la doppietta di Camarda

La Nazionale azzurra parte alla grandissima e dopo pochi secondi ha già un'occasione, al terzo minuto ne ha un'altra e al settimo passa in vantaggio con un gol del romanista Coletta che chiude un'azione rapida e veloce, è l'1-0 che spacca in due la partita.

Camarda ha la chance di raddoppiare, non ci riesce perché il portiere portoghese è bravo. Ma poco dopo c'è lo show di Camarda che fa un'azione favolosa, da bomber vero, ma da bomber di altissimo livello, avanza, entra in area, sterza, manda al bar due difensori avversari e con un tiro intelligente raddoppia. All'intervallo è 2-0. Nella ripresa c'è subito il tris, segna ancora Camarda. La partita finisce lì, il resto è una lunga, meravigliosa, attesa verso il fischio finale che decreta il successo dell'Italia che batte 3-0 il Portogallo e vince gli Europei Under 17 del 2024.

Leggi anche Camarda segna un gol pazzesco nella finale degli Europei Under 17: non era neanche immaginabile

Primo successo dell'Italia agli Europei Under 17

Per l'Italia è un successo storico. Perché mai gli Azzurrini erano riusciti a conquistare questa manifestazione, primo successo dopo tre finali perse negli anni '10 (una con la Russia e due con l'Olanda). L'Italia a livello giovanile continua a mietere successi e ottenere risultati di alto livello, come la finale del Mondiale Under 20 raggiunta lo scorso anno. La speranza di ritornare al vertice anche con la Nazionale maggiore è sempre più forte.