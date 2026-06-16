Camarda riscattato dal Lecce nel momento più caotico del Milan: restano solo 4 giorni per ricomprarlo

Francesco Camarda è stato riscattato dal Lecce e diventa virtualmente del club salentino a titolo definitivo. Il Milan può ricomprarlo solo entro il 20 giugno.

Francesco Camarda è diventato totalmente un giocatore del Lecce. L'attaccante dei record, cresciuto nel settore giovanile a suon di gol nelle varie squadre del settore giovanile rossonero, è ora completamente di proprietà del Lecce. Il club salentino ha infatti comunicato di aver esercitato il diritto di opzione per il suo acquisto definitivo dal Milan che però ha ancora la facoltà di esercitare la controopzione dal 18 al 20 giugno. Insomma, il club del Diavolo ha solo 4 giorni per cercare di non farsi sfuggire un giocatore che sembrava destinato già a prendere stabilmente il suo posto al centro dell'attacco rossonero per tanti anni. Eppure ad oggi questa possibilità rischia di sfumare.

Una trattativa del genere arriva infatti nel momento più caotico della storia del Milan. Dopo l'ufficialità dell'arrivo di Ruben Amorim come nuovo allenatore ma con Zlatan Ibrahimovic negli Stati Uniti per seguire i Mondiali e un direttore sportivo che al momento ancora non esiste, non ci sarebbe materialmente nessuno a potersi sedere al tavolo col Lecce per esercitare eventualmente la controopzione di acquisto di Camarda pattuita l'estate scorsa. Il rischio, è che proprio questo caos generale possa permettere al club salentino di approfittarne e portarsi a casa il gioiellino del Milan lasciando incredibilmente a mani vuote i rossoneri. Una beffa atroce considerando anche che si tratta di un profilo italiano ideale per il futuro e la rinascita della Nazionale azzurra.

Da segnalare come il classe 2008, alla sua prima vera prima stagione in Serie A, abbia però trovato diverse difficoltà legate principalmente a problemi fisici. Speso infortunato infatti Camarda non è riuscito a incidere come si aspettava Eusebio Di Francesco, la società del presidente Sticchi Damiani e forse anche il tipo giallorosso. In Serie A ha giocato 21 partite, trovando il primo e unico gol al Via Del Mare contro il Bologna al 95′. Un bottino misero che merita però un'altra possibilità. Ecco perché, anche per l'impegno mostrato dal giocatore, il Lecce ha voluto premiarlo specie per gli enormi margini di miglioramento del giocatore che di certo da sempre sono sotto gli occhi di tutti.

Le cifre del riscatto di Camarda e quanto dovrà spendere il Milan ora per riaverlo dal Lecce

Secondo gli accordi presi un anno fa dunque, il riscatto del Lecce era fissato a 3 milioni, mentre il controriscatto del Milan è pari a 4 milioni: per riavere il controllo sul suo talento, i rossoneri dovranno sborsare 1 milione ai salentini. Perderlo, sarebbe l'ennesimo peccato dopo aver già perso Liberali che al Catanzaro ha dimostrato di avere tutte le qualità per poter giocare in Serie B ma anche in massima serie. Diversi club importanti, Juventus compresa, lo stanno seguendo. Il Milan ha una percentuale del 50% sulla futura rivendita del giocatore.