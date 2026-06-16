Maguire fatto fuori dall’Inghilterra per i Mondiali in videochiamata con Tuchel: “È stato imbarazzante”

Harry Maguire ha raccontato di essere stato escluso dai Mondiali con l’Inghilterra in modo imbarazzante. La chiamata di Tuchel è durata pochissimo.

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Harry Maguire è uno degli esclusi di lusso dell'Inghilterra dalla lista convocati per questi Mondiali. In attesa dell'esordio della nazionale di Thomas Tuchel ai Mondiali contro la Croazia, il difensore del Manchester United ha parlato per la prima volta del momento in cui gli è stato annunciato che non avrebbe preso parte al torneo. Una delusione enorme per Maguire che nonostante le critiche ricevute negli anni, quest'anno si aspettava davvero di far parte del gruppo del CT degli inglesi.

Con ben 66 presenze in Nazionale, Maguire era certo che sarebbe stato convocato. Ma Tuchel ha fatto altre scelte. Maguire ha raccontato tutto al podcast di Netflix "Rest is Football" insieme a Gary Lineker, Alan Shearer e Micah Richards. "Chiama tutti tramite FaceTime – ha spiegato il difensore –. È stata una telefonata piuttosto imbarazzante. Ho ricevuto un messaggio che diceva ‘Posso parlarti verso le 16?'. È un modo piuttosto insolito di farlo e probabilmente rende le cose più difficili anche per lui, perché può vedere le nostre reazioni e cose del genere".

Maguire ci sperava, ci ha creduto, ma si è dovuto ricredere proprio sul più bello, quanto Tuchel l'ha telefonato: "Ho detto subito che ero davvero deluso – ha raccontato Maguire spiegando i dettagli di quella particolare telefonata –. Pensavo di aver fatto abbastanza per essere in squadra e pensavo di poter dare il mio contributo e di poter dare un ruolo importante sia in campo che fuori". Ma Tuchel è stato molto netto col difensore del Manchester United liquidato con pochissime parole: "Ha detto che non poteva darmi una spiegazione, ma che era andato con i quattro ragazzi che lo avevano aiutato a superare l'autunno. Abbiamo scambiato qualche parola".

Harry Maguire durante Scozia–Inghilterra.

Insomma, Tuchel ha voluto premiare il gruppo che ha maggiormente influito nel corso di quest'anno nelle varie partite di qualificazione ai Mondiali: "È stata dura da accettare. Pensavo di essere convocato dopo essere stato selezionato per il ritiro di marzo sotto la sua guida per la prima volta – ha concluso Maguire –. Ho giocato molto bene in entrambe le partite e poi sono tornato al Manchester United e ho concluso la stagione in modo davvero brillante". Maguire voleva esserci a tutti i costi e questo l'aveva spiegato anche a Tuchel: "Volevo andarci, non soltanto per giocare, senza pretendere di giocare titolare. Sarei stato felice di giocare anche solo un minuto, purché fossi lì con i ragazzi".