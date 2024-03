Calzona sa bene quali sono i problemi del Napoli in questa stagione: “C’entra tutta la squadra”

video suggerito

C'è delusione e amarezza dopo la sconfitta del Napoli contro l'Atalanta: il KO per 3-0 degli azzurri ha riaperto vecchie ferite che hanno portato i tifosi a contestare duramente la squadra alla fine della partita. Ai microfoni di DAZN è intervenuto Francesco Calzona, appena rientrato dalla Slovacchia dove per una settimana ha ripreso il suo lavoro di commissario tecnico.

La tristezza per una sconfitta così netta, senza appello, è palpabile e l'allenatore non si aspettava di vivere un pomeriggio del genere. Ma ha le idee molto chiare su quali siano i problemi della sua squadra in questo momento e si concentra soprattutto sulla tenuta difensiva: "Ci sono meriti loro, ma anche tanti demeriti nostri. Siamo fragili quando non siamo in possesso della palla, poi riusciamo a creare abbastanza. Non è un problema di linea difensiva, ma di squadra. Se la pressione è singola e non di squadra, diventa difficile. Oggi non l'abbiamo fatto, ci vuole continuità".

Tra i nodi da sciogliere c'è sicuramente quello che riguarda la stabilità difensiva, dato che il Napoli subisce gol in ogni partita giocata. Contro l'Atalanta sono mancate organizzazione e stabilità, due concetti che possono fare la differenza: "La fase difensiva deve essere organizzata e specialmente oggi l'abbiamo fatto troppo poco".

Ma non c'è solo l'assetto tattico degli azzurri che in questa stagione da Campioni d'Italia hanno dovuto attraversare delle situazioni complicatissime. Non è stato facile sopportare tre cambi di allenatore e Calzona sa bene qual è il pregresso della squadra che si ritrova a traghettare fino alla fine di questa stagione, passata già di mano a Rudi Garcia e Walter Mazzarri: "Quest'anno le vicissitudini le conosciamo tutti. Tre allenatori, chi è arrivato non è stato aiutato e avrebbe avuto bisogno di una situazione più lineare. Sono quelle annate che nascono in un certo modo e non possiamo fare niente".