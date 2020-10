In scadenza di contratto nella prossima estate, Paul Pogba è destinato a rimanere al Manchester United. Lo ha affermato senza giri di parole Ole Gunnar Solskjaer, alla vigilia della sfida tra i Red Devils e il Newcastle: "Paul è un nostro giocatore. Resterà qui per altri due anni e sono sicuro che darà il massimo per lo United – ha spiegato il tecnico – Vogliamo vedere tutte le sue potenzialità e sono certo che nei prossimi due anni riusciremo a trarre il meglio da lui".

Le parole del manager norvegese mettono dunque un freno alle ambizioni del Real Madrid, che ha sempre avuto nel mirino il centrocampista ex Juventus, e gelano lo stesso giocatore che anche pochi giorni fa aveva parlato dei ‘Blancos' con toni entusiastici: "Se ho parlato con Zidane? A tutti i giocatori piacerebbe giocare nel Real Madrid. Sarebbe sicuramente un sogno per me. E perché no, un giorno…".

Pogba aspetta una chiamata dallo United

Dopo che il suo agente Mino Raiola aveva parlato apertamente della sua possibile fuga da Manchester, il giocatore francese aspetta adesso un contatto dalla dirigenza dello United per il prolungamento: "Non ho ancora parlato con Ed Woodward (vicepresidente del club inglese), ma immagino che arriverà il momento in cui la società verrà a propormi qualcosa, o magari no. Per ora non c'è niente e non posso parlare di qualcosa che non conosco".

L'eventuale trattativa per mettere le mani su Paul Pogba, uno dei tanti possibili svincolati di lusso, non sarà certo una passeggiata per la società di Florentino Perez. Di fronte alla richiesta di 100 milioni di euro, e per nulla convinta di spendere una cifra simile, la dirigenza spagnola potrebbe tornare alla carica offrendo qualche giocatore come contropartita tecnica per abbattere la parte ‘cash' dell'operazione di mercato.