Calciomercato le news di oggi: Retegui è dell'Atalanta, Koopmeiners è vicinissimo alla Juventus Mateo Retegui è il nuovo attaccante dell'Atalanta. La Juventus sta per chiudere con l'Atalanta la trattativa per Koopmeiners. Mentre il Milan è vicino a Emerson Royal.

A cura di Alessio Morra

Le ultime news di calciomercato e le trattative di oggi delle squadre di Serie A. L'inizio del campionato si avvicina e tutte le squadre vogliono presentarsi con l'organico migliore possibile. In questi giorni ci sarà un fiorire di ufficialità. Gli aggiornamenti di mercato, però, non riguardano solo Inter, Milan, Juventus, Napoli e Roma. L'Atalanta ha rapidamente sostituito l'infortunato Scamacca acquistando dal Genoa Mateo Retegui, l'altro centravanti dell'Italia. I nerazzurri nelle prossime ore dovrebbero cedere alla Juventus l'olandese Koopmeiners, per una cifra record. La Fiorentina in giornata dovrebbe ufficializzare l'acquisto del portiere David de Gea. Il tabellone del calciomercato di Serie A.

Juventus, per Koopmeiners manca solo l'ufficialità

La trattativa per l'olandese dura da tanto tempo. Le parole di Gasperini avevano praticamente chiarito che il tempo dell'addio stava per arrivare. L'ufficialità è a un passo. Koopmeiners lascerà l'Atalanta prima della Supercoppa Europea e passerà alla Juve e sarà alla corte di Thiago Motta. L'olandese dovrebbe diventare juventino per 51 milioni di euro più 4 di bonus. Nessun centrocampista è stato pagato mai così tanto in Serie A. Si è complicata la trattativa per Todibo, si è inserito il West Ham.

Milan, è fatta per Emerson Royal

Dopo aver presentato ufficialmente il serbo Pavlovic, il Milan in giornata potrebbe annunciare l'acquisto del terzino brasiliano Emerson Royal, ex del Barcellona, in forza al Tottenham. L'accordo tra le due società è a un passo. Secondo Sky Sport la fumata bianca è vicinissima. 2,5 milioni per il calciatore che firmerà fino al 2028. 15 milioni per gli Spurs.

Mercato Napoli, si tratta David Neres

Il calciomercato dei partenopei è in fase di stallo. Gaetano e Cajuste, così come Mario Rui e Natan, sono in uscita. Brescianini pare a un passo, mentre Gilmour è vicino, ma la trattativa con il Brighton non è semplice. Il d.s. Manna tratta con il Benfica David Neres. Movimenti importanti sì, ma tutto ruota attorno a Victor Osimhen, che è in odor di partenza da tempo ma che è sempre un calciatore partenopeo; e resta in attesa Lukaku.

L'Inter prende Romano e cerca un attaccante, le news

I nerazzurri pensano anche al futuro e per la squadra Primavera, almeno per ora, acquistano l'argentino Thiago Romano, che gioca in Grecia con il Panathinaikos. Marotta e Ausilio vorrebbero chiudere un altro colpo in attacco, ma se non parte Correa non si affonda.

Roma-Bellanova, la trattativa continua

Karsdorp è in partenza, l'olandese va verso il Besiktas, pronto a spendere 7 milioni di euro. I giallorossi che hanno già sistemato l'attacco con Soule e Dobvyk continuano a trattare con il Torino l'esterno Bellanova. Le parti, per il momento, però, sono ancora distanti.

L'Atalanta acquista Retegui, De Gea è della Fiorentina

Il club nerazzurro rapidamente ha sostituito Scamacca. L'attaccante romano sarà fuori per sei mesi ed è stato ufficializzato Mateo Retegui, preso dal Genoa. Mentre la Fiorentina già nelle prossime ore ufficializzerà l'acquisto di David De Gea, ex portiere del Manchester United, che non gioca da un anno. Mentre il Monza si è ripreso Sensi.