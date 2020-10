L'unico reale fastidio è il mancato arrivo di un centrale difensivo. Per il resto, questo Milan in via di definizione ha operato bene e in modo attento sul mercato estivo-autunnale post Covid. Tanti piccoli inserimenti, tutti giovani e di prospettiva, qualcuno già affermato, altri che dovranno sudarsi la maglia e l'onore di vestirla. Per il resto, i rossoneri possono essere soddisfatti nell'insieme: una sessione di ‘contenimento' dove i costi sono stati limitati e i big del gruppo preservati, partendo dalla conferma di Ibrahimovic che è stato il punto di partenza per qualsiasi successiva trattativa.

Non si può dire che il Milan non ci abbia provato fino alla fine ma tutto si è risolto nella classica fumata nera. Mohamed Simakan è stato blindato dallo Strasburgo che ha rifiutato tutte le offerte avanzate dai rossoneri, arrivati fino a 15 milioni di parte fissa più bonus e percentuale sulla eventuale futura rivendita. Kabak è stato tolto dal mercato dallo Schalke 04 e Antonio Rudiger non si è mosso dal Chelsea.

Per il resto, Stefano Pioli si dovrà accontentare di diversi inserimenti nei vari reparti del campo senza il campione da ‘botteghino' ma con tanti giovani pronti a imparare e capitanati da Sandro Tonali, il fiore all'occhiello di una campagna acquisti ‘green'. L'ex Brescia è stato l'arrivo più importante, strappandolo alla diretta concorrenza dell'Inter e dovrà dimostrare di valere l'investimento fatto con un inserimento graduale ma che lo obbligherà a trasformarsi nel leader del reparto.

Poi, un gruppetto di giovani speranze: Diogo Dalot dal Manchester United, laterale portoghese che si alternerà tra fascia destra e sinistra, come prima alternativa a Theo Hernandez; Brahim Diaz, in prestito secco dal Real Madrid, si inserirà in mediana a prendere il posto di Paquetà finito a Lione e Jens Petter Hauge, arrivato a titolo definitivo dal Bodo/Glimt che rappresenta la scommessa più grande.

Acquisti

Pierre Kalulu (Lione), titolo definitivo

Alexis Saelemaekers (Anderlecht), titolo definitivo

Simon Kjaer (Siviglia), titolo definitivo

Sandro Tonali (Brescia), prestito con diritto di riscatto

Brahim Diaz (Real Madrid), prestito secco

Ciprian Tatarusanu (Lione), titolo definitivo

Ante Rebic (Eintracht Francoforte), titolo definitivo

Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt), titolo definitivo

Diogo Dalot (Manchester United), prestito secco

Cessioni

Suso (Siviglia), titolo definitivo

Alessandro Plizzari (Reggina), prestito secco

Ricardo Rodriguez (Torino), titolo definitivo

Pepe Reina (Lazio), titolo definitivo

André Silva (Eintracht Francoforte), titolo definitivo

Tommaso Pobega (Spezia), prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Lucas Paquetà (Lione), titolo definitivo