Il Milan cercherà in queste ultime ore di mercato di acquistare un altro difensore – il sogno è Kabak ma non è facile prenderlo e così si è virati su Rudiger, difensore tedesco di qualità che conosce bene la Serie A (avendo giocato con la Roma) e che è stato messo sul mercato dal Chelsea. L'intesa però con il club di Abramovich non è stata ancora trovata. In attesa di realizzare un altro colpo in entrata i rossoneri danno una sforbiciata alla rosa e starebbero per cedere ai Celtic di Glasgow, storica squadra che da oltre un decennio vince il campionato scozzese e che quest'anno giocherà in Europa League proprio contro i rossoneri, il difensore Laxalt.