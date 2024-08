Calciomercato, Juve a un passo da Gonzalez e Koopmeiners. Neres al Napoli, Fofana è del Milan

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Le ultime notizie di calciomercato di oggi sabato 17 agosto e gli ultimi aggiornamenti. La Serie A inizia tra poche ore, ma il calciomercato tiene banco quanto l'avvio del campionato 2024-2025. Ogni singola squadra ha bisogno di innesti. La Juventus intende piazzare due colpi nel giro di 48 ore: Koopmeiners e Nico Gonzalez, mentre per Kalulu è diventato tutto più complicato, perché c'è stato il clamoroso inserimento dell'Atalanta. In attesa di definire il futuro di Osimhen, e di Lukaku, il Napoli ha praticamente chiuso per David Neres. Mentre l'Inter sta per ufficializzare Palacios. Mercato chiuso per il Milan (almeno ufficialmente) con l'arrivo di Fofana, mentre la Roma è alle prese con il futuro di Dybala. Gudmundsson è ufficialmente della Fiorentina.

Koopmeiners e Gonzalez per la Juventus

La Juventus è stata una delle squadre più attive sul mercato, ma Giuntoli ha ancora molto lavoro da fare. Due trattative sembrano in dirittura d'arrivo. I bianconeri sono a un passo da Koopmeiners, il grande colpo di mercato di tutta la Serie A. L'olandese arriverà dall'Atalanta per una cifra, bonus inclusi, che si avvicina quasi ai 60 milioni di euro. Mentre in avanti la Juve si rinforzerà con Nico Gonzalez, che la Fiorentina ha sostituito con Gudmundsson. In difesa invece non è più così sicuro l'arrivo di Kalulu, che ora è anche nel mirino dell'Atalanta.

Napoli, è fatta per David Neres

Il Napoli invece deve ancora piazzare alcuni colpi. Conte è stato chiaro, vuole ancora dei rinforzi. De Laurentiis lo sa e cercherà di accontentarlo. A un passo il brasiliano David Neres, la trattativa con il Benfica è a un buon punto e sarà ratificata probabilmente domenica sera. 28 milioni nelle casse del club portoghese. Osimhen è sempre in stand by, così come Lukaku. Mentre McTominay sarebbe disposto a venire in Italia, ma c'è da convincere il Manchester United. Billy Gilmour è invece a un passo. In uscita Folorunsho (Lazio), Gaetano (Cagliari) e Cheddira (Cagliari e Empoli duellano).

Palacios può essere l'ultimo colpo dell'Inter

L'Inter è sempre alle prese con un paio di giocatori in esubero, su tutti il ‘Tucu' Correa, ma pensa sempre a rinforzarsi e sta seguendo l'argentino Tomas Palacios, difensore del 2003 di proprietà del Talleres. Palacios costa 6 milioni di euro e ha dato il suo gradimento, c'è però da trovare l'intesa tra i club. Ci sono due settimane di tempo per chiudere già adesso.

Fofana fa le visite mediche oggi con il Milan

Fofana è arrivato in Italia. Oggi effettuerà le visite mediche, poi firmerà il contratto che lo legherà al Milan. Un bel colpo da parte dei rossoneri. Un colpo che chiude il mercato in entrata del Milan, come ha annunciato il tecnico Paulo Fonseca. In uscita sembrano il difensore Kalulu e il centrocampista francese Adli.

Roma, il mercato ruota attorno a Dybala

La Roma sta per ufficializzare l'acquisto del difensore saudita Saud Abdulhamid. Si è fatto anche il nome di Ali Al-Bulayhi, altro difensore dell'Al-Hilal. Kumbulla è passato all'Espanyol. Ma gli ultimi giorni ruotano tutti attorno invece al nome di Dybala, che sfoglia la margherita e prova a capire se accettare l'offerta dell'Al Qadsiah. Chiesa resta un nome caldo, ma più vicino sembra l'ex di Sassuolo e Atalanta Boga.