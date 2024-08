video suggerito

Gudmundsson è della Fiorentina, Palladino ha il nuovo attaccante: “Me lo sognavo di notte” La Fiorentina ha ufficializzato il quinto colpo del mercato estivo. I viola hanno acquistato dal Genoa l’islandese Gudmundsson, prelevato per complessivi 28 milioni di euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Albert Gudmundsson lascia il Genoa e passa alla Fiorentina. Il club viola ha comunicato l'acquisto dell'attaccante islandese, che va a rinforzare la squadra guidata da Palladino. Il calciatore passa alla Fiorentina per una cifra totale di 28 milioni di euro, tra parte fissa e bonus.

Quinto colpo di mercato della Fiorentina

Nel corso degli ultimi mesi lo hanno seguito un po' tutti. L'Inter pareva quella più accreditata a un certo punto, ma non essendo riuscita a cedere gli attaccanti in esubero non ha potuto rispondere all'operazione della Fiorentina, che sistema l'attacco con un calciatore che nell'ultimo campionato è stato determinante per il Genoa e che ha sbalordito segnando a raffica. Davanti la clinica Fanfani di Firenze, il calciatore davanti a decine di tifosi ha detto: "Sono molto contento di essere qui, forza Viola".

La Fiorentina sborsa 8 milioni di euro per il prestito oneroso con obbligo di riscatto, a determinate condizioni, fissato a 17 milioni di euro, con ulteriori 3,5 milioni di euro di bonus. Quello di Gudmundsson è il quinto colpo del mercato dei viola, che avevano già preso: Kean (dalla Juventus), Pongracic (dal Lecce), Colpani (dal Monza) e il portiere de Gea, che era svincolato dopo un anno di inattività.

L'islandese giocherà alle spalle di una punta

Gudmundsson giocherà nel 3-4-2-1 di Palladino ed agirà con ogni probabilità dietro l'unica punta, o l'ex bianconero Kean o l'argentino Beltran. L'arrivo del calciatore islandese apre le porte, come conseguenza, alla cessione di Nico Gonzalez, che da giorni è in predicato di passare alla Juventus, che lo sta seguendo da settimane e potrebbe ufficializzarlo già nelle prossime ore.

Il comunicato della Fiorentina e la gioia di Palladino

Il club viola ha annunciato che il calciatore sarà presentato ufficialmente martedì prossimo: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo di prestito oneroso con diritto di opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Albert Gudmundsson dal Genoa CFC. Gudmundsson, nato a Reykjavík (Islanda) il 15 giugno 1997, nel corso della sua carriera, ha indossato, le maglie dell’ AZ Alkmaar e del PSV Eindhoven, Club con il quale ha vinto un Campionato Olandese. Durante l’ultima stagione, con la maglia del Genoa, ha disputato 37 partite tra Serie A e Coppa Italia collezionando 16 gol e 5 assist. Gudmundsson ha, inoltre, vestito la maglia della Nazionale Maggiore islandese in 37 occasioni segnando 10 gol. Il nuovo calciatore viola verrà presentato alla stampa martedì 20 agosto alle ore 12:30 presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park".

Mentre Palladino in modo convinto ha dato il benvenuto a Gudmundsson: "Me lo sono sognato tutte le notti, non vedevo l'ora che arrivasse, è uno degli attaccanti più forti del nostro campionato, un calciatore che ho voluto fortemente insieme alla società. Albert ha fatto molto bene l'anno scorso, ci aiuterà tanto, è perfetto per le nostre richieste di calcio. Lui voleva fortemente la Fiorentina, sono sicuro che farà una grande stagione, siamo felici di averlo con noi".