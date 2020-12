Domenica 19 dicembre, le partite di Serie A e calcio in TV. La tredicesima giornata del massimo campionato si completa nella giornata di domenica con i consueti appuntamenti in calendario: il match all'ora di pranzo (ore 12.30) propone la sfida salvezza tra Torino e Bologna su Dazn e Dazn 1 (canale 209 di Sky); nel pomeriggio alle 15, oltre alla Diretta gol con collegamenti da un campo all'altro, sono in programmazione su Sky Sport le partite Sassuolo-Milan, Inter-Spezia e Benevento-Genoa mentre su Dazn e Dazn 1 andrà in onda Cagliari-Udinese; alle 18 e alle 20.45 gli appuntamenti clou che chiudono il turno con Atalanta-Roma e Lazio-Napoli (entrambe su Sky). Nel palinsesto televisivo spiccano anche i match della Premier League, della Ligue 1, della Bundesliga e della Liga.

Tre i campi sui quali sono puntati in maniera particolare i riflettori. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia c'è la sfida tra Sassuolo e Milan che può da un lato rilanciare oppure affossare le ambizioni in classifica della squadra di De Zerbi, dall'altro permettere ai rossoneri di non rallentare la marcia in vetta. L'Inter di Antonio Conte, fuori dalle Coppe, non può fallire contro lo Spezia a San Siro mentre all'Olimpico la Lazio si gioca una delle ultime possibilità di non restare tagliata fuori dalle prime posizioni contro il Napoli.

Dove vedere in TV e in streaming Lazio-Napoli

Lazio-Napoli è il posticipo delle 20.45 della tredicesima giornata di campionato. La partita verrà trasmessa in diretta in TV, in chiaro (per abbonati) sui canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport Serie A (202), Sky Sport (251). Sarà possibile assistere al match anche in diretta streaming utilizzando i consueti dispositivi fissi (pc, smart tv) oppure mobili (notebook, tablet, smartphone) collegandosi a Sky Go (scaricando la app che permette agli utenti della piattaforma satellitare di fruire dei contenuti in onda) e a Now TV (previo pagamento del ticket previsto per il singolo evento).

Inter-Spezia e Sassuolo-Milan, dove vedere le due partite in TV

Domenica pomeriggio, alle ore 15, vanno in campo le milanesi protagoniste nella corsa scudetto. Sassuolo-Milan verrà trasmessa in diretta TV sui canali Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport (252) mentre Inter-Spezia andrà in onda su Sky Sport (253). Per entrambe è prevista anche la diretta streaming su Sky Go e Now TV.

Calcio in TV oggi e stasera domenica 20 dicembre

Ecco tutte le partite di calcio in TV di domenica 20 dicembre: