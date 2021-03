Martedì 2 marzo, le partite di calcio in TV. In programma due anticipi del turno infrasettimanale valido per la 25a giornata di Serie A. Alle 18.30 la Lazio reduce dalla sconfitta di Bologna ospita il Torino che non è sceso in campo, dopo il rinvio della gara con il Sassuolo a causa dei tanti positivi tra le fila dei granata in emergenza. La partita dell'Olimpico non dovrebbe giocarsi: il Toro non è partito per Roma, bloccato dalla Asl, e a meno di un rinvio last minute della Lega si ripeteranno le scene viste già in occasione di Juve-Napoli, con i calciatori della Lazio in campo e l'arbitro costretto a decretare la fine della partita per la mancata presenza di una delle due squadre. Poi la palla passerà alla giustizia sportiva. Si giocherà regolarmente invece Juventus-Spezia, con fischio d'inizio alle 20.45. La squadra di Pirlo che spera di tornare al successo dopo la frenata con il Verona, contro il liguri che nell'ultimo turno hanno pareggiato in rimonta contro il Parma. Ecco tutte le info per vedere le partite in TV e diretta streaming.

Dove vedere Juventus-Spezia in TV e streaming

Juventus-Spezia sarà trasmessa in TV in esclusiva su Sky. Il fischio d'inizio del primo anticipo del martedì del turno infrasettimanale della 25a giornata di Serie A è previsto per le 20.45 all'Allianz Stadium di Torino. Il confronto sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 (202, 251 del satellite, 473, 483 del digitale terrestre). Come sempre la sfida tra i campioni d'Italia di Pirlo e la neopromossa di Italiano sarà visibile anche in streaming, sfruttando una connessione a internet stabile. Basterà collegarsi all'app SkyGo, riservata agli abbonati all'emittente satellitare, con dispositivi portatili e computer. Sarà possibile sempre in streaming, e dunque anche su Smart TV, acquistare il singolo ticket di Juventus-Spezia, grazie al servizio on demand live di NOW TV.

Lazio-Torino su Sky, gli orari

Lazio-Torino aprirà il programma del turno infrasettimanale della 25a giornata di Serie A, almeno secondo i programmi della Lega: il Toro, colpito da numerosi casi di Covid negli ultimi giorni, non è partito per la capitale. La partita non si giocherà, salvo clamorose sorprese. L'anticipo era previsto alle ore 18.30 allo stadio Olimpico di Roma con diretta TV in esclusiva su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 252 (202, 252 del satellite)

Calcio in TV oggi e stasera martedì 2 marzo

Ecco tutte le partite di calcio in TV martedì 2 marzo: