Calciatrice stramazza al suolo in area, poi avviene il ‘miracolo’: segna dopo pochi secondi Leah Pais è diventata l’idolo assoluto dei tifosi dell’Università di Pittsburgh: grazie alla sua rete, le Panthers hanno ottenuto il primo successo della storia nel torneo NCAA.

A cura di Paolo Fiorenza

La squadra femminile delle Pittsburgh Panthers, rappresentativa del locale college, ha esordito nel miglior modo possibile alla sua prima partecipazione di sempre al torneo NCAA di calcio: nel primo turno ha battuto le ragazze dell'Università di Buffalo con un gol segnato nei minuti finali. Una vittoria dunque storica, accolta con comprensibile entusiasmo: "È semplicemente fantastico, continuiamo a rompere le barriere – ha detto la match winner Leah Pais – Quando credi l'uno nell'altro e credi nel potere di quello che tutti voi potete fare sul campo, potete rendere possibili le cose. Ci crediamo ogni singolo giorno".

Leah Pais con la maglia delle Pittsburgh Panthers

Il trionfo su Buffalo porta le Panthers, testa di serie numero 4, al secondo turno contro Georgetown, testa di serie numero 5. Il vincitore del match affronterà la testa di serie numero 1 Florida State o la LSU numero 8. La partita è stato decisa dalla rete segnata di testa dalla Pais all'85', un gol che poi è diventato virale per le modalità curiose con cui è stato realizzato.

L'attaccante dell'Università di Pittsburgh, arrivata all'ottava marcatura stagionale, era infatti stramazzata al suolo in piena area di rigore dopo un impatto con un'avversaria e sembrava davvero KO. Ma l'apparente malessere della calciatrice, che era immobile a terra e cui sembrava mancare il respiro, è durato un attimo. Il tempo di capire che il tentativo di lucrare un rigore era fallito, di alzare lo sguardo e di vedere che l'azione si stava sviluppando sulla sinistra. Quando la Pais ha capito che da lì stava per partire un cross invitante, si è dunque rialzata ‘miracolosamente' in un attimo e ha insaccato agevolmente di testa, approfittando che nessuno a quel punto la marcava.

Una rete pesantissima, che ha dato a Pittsburgh la prima vittoria in un torneo NCAA della propria storia e ha fatto diventare Leah Pais un idolo assoluto dei tifosi, tra ironie per il goffo tentativo di ingannare l'arbitro e complimenti per la scaltrezza dimostrata nel rialzarsi immediatamente quando ha capito che la situazione poteva volgere a proprio vantaggio. Per un gol storico vale tutto, deve aver pensato la giovane studentessa.