Calciatori ingannati dalla modella creata con l'intelligenza artificiale: pubblicata la chat La creatrice della bellissima modella Emily Pellegrini generata completamente con l'intelligenza artificiale ha svelato che personaggi molto famosi, come calciatori, miliardari, combattenti di MMA e tennisti contattano in privato la finta influencer per invitarla ad uscire convinti che sia reale: pubblicata anche la chat con un famosissimo calciatore tedesco.

A cura di Michele Mazzeo

Una bellissima influencer che sta spopolando su Instagram ha attirato l'attenzione di tantissimi illustri sportivi tra cui calciatori di primissimo piano che l'hanno contattata per farle la corte e invitarla ad uscire. Apparentemente nulla di strano dunque dato che difficilmente si può restare insensibili al fascino di Emily Pellegrini che con le sue foto e i suoi video in soli quattro mesi ha raggiunto oltre 130mila followers venendo anche scelta da diversi prestigiosi brand per fare da testimonial ai propri prodotti. Nulla di strano se non fosse che la splendida modella non esiste nella realtà ma è stata generata dall'intelligenza artificiale: "Ho chiesto a Chat GPT quale fosse la ragazza dei sogni dell'uomo medio e mi ha risposto: con capelli castani lunghi e gambe lunghe, quindi gli ho detto di crearla esattamente in quel modo" ha difatti rivelato la sua creatice al Daily Mail.

"L'obiettivo era renderla simpatica e attraente. Volevo mantenerla il più reale possibile" ha quindi proseguito la donna che ha svelato di essere addirittura andata oltre le sue più rosee prospettive dato che la sua Emily ha rapidamente attirato l'attenzione di uomini ricchi, potenti e di successo. "Tramite la direct di Instagram ci sono personaggi davvero famosi, come calciatori, miliardari, combattenti di MMA e tennisti che la contattano. Pensano che sia reale. La invitano a Dubai per incontrarsi e mangiare nei migliori ristoranti" ha difatti aggiunto la creatrice di Emily che grazie a questa sua ‘creatura' guadagna oggi circa 10mila dollari a settimana.

Tantissime star internazionali dunque hanno contattato in privato la modella convinti che si trattasse di una donna in carne ed ossa, tra questi anche un amico di Cristiano Ronaldo. Una cosa che ha sorpreso e non poco la sua creatrice che non si aspettava che tanti personaggi illustri potessero lasciarsi ingannare: "C'è stato un momento in cui mi sono chiesto ‘che ca**o sta succedendo?'" ha difatti confessato la creatrice di Emily Pellegrini prima di rivelare una chat con famoso calciatore tedesco (di cui però non ha voluto rivelare l'identità) che ha insistito più volte chiedendo anche il contatto di WhatsApp alla modella creata dall'Intelligenza artificiale.

La chat privata pubblicata dal Daily Mail della conversazione tra un famoso calciatore tedesco e la modella creata con l'Intelligenza Artificiale

Nella chat, pubblicata dal Daily Mail, i messaggi mandati dalla star del calcio tedesco evidenziano quanto questo fosse convinto di star parlando con donna reale: "Com'è possibile che una donna così bella non abbia un fidanzato?" ha difatti chiesto prima di richiedere con insistenza il numero per proseguire la conversazione sulla famosa app di messaggistica. E nemmeno la risposta della modella creata con l'IA "Io uso solo Instagram e Fanvue (una piattaforma simile ad OnlyFans dove si pubblicano contenuti erotici di donne dichiaratamente virtuali in cambio di denaro)" lo ha fatto insospettire e desistere: "Come possiamo restare in contatto per conoscerci?" ha infatti chiosato il calciatore tedesco evidentemente inebriato dalla voglia di conoscere Emily Pellegrini. Un episodio surreale che fa però anche riflettere e da cui tutti devono trarre un insegnamento. Ora le star dello sport devono stare più attente quando cercano di conquistare una donna attraverso i social network, poiché devono prima si devono assicurare che questa sia reale.