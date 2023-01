Calciatore filmato mentre lancia dalla finestra i vestiti della compagna: ha scoperto il tradimento Nel vialetto e nel giardino di casa di Greg Halford s’è formato un mucchio di scatole, vestiti e perfino una bicicletta che il giocatore ha lanciato dall’abitazione per cancellare tutto ciò che gli ricordasse la ex infedele.

Greg Halford s’è liberato di tutto ciò che apparteneva alla sua ex, lanciando ogni cosa dalla finestra dell’abitazione.

I vicini di casa di Greg Halford sono rimasti stupiti. Chi passava davanti casa sua non ha potuto fare a meno di restare stupito da quel che sta accadendo e chiedersi: "ma che sta succedendo?". Dalla finestra situata al primo piano dell'abitazione volava di tutto: una grande quantità di vecchie scatole, in particolare di scarpe; vestiti; confezioni contenenti cd; effetti personali e perfino una bicicletta. Perché? Era forse impazzito oppure in presa a uno scatto d'ira improvviso?

La spiegazione di quel gesto così clamoroso è nella frase a corredo del video che l'ex calciatore della Premier League, oggi 38enne, ha condiviso sui social network. "Ci ho messo un bel po' di tempo ma alla fine mi sono deciso a liberarsi di tutte le cose della mia ex che m'ha tradito". Un cuore spezzato, la fiducia e l'amore spazzata via, la fine della relazione erano dietro quell'atteggiamento così palese e quella reazione così furibonda.

La relazione è finita perché l’ex calciatore ha scoperto di essere stato tradito.

Catarsi. È forse questo il termine più adatto alla situazione: elaborata la chiusura della storia con la ex fidanzata, l'ha cancellata a tal punto dalla sua vita da cominciare a fare piazza pulita di tutto quello che in un modo o nell'altro era riconducibile a lei. E tutti dovevano vedere. Missione compiuta considerato che al netto del numero di follower (poco più di quarantamila su Twitter) quella breve clip è stata visualizzata un milione di volte.

Leggi anche La rabbia per il tradimento in una canzone di Shakira: dedica a Piqué una strofa avvelenata

Halford ha sì giocato nel massimo campionato inglese ma in Premier League è stato una comparsa: una trentina le presenze accumulate indossando le maglie di Wolverhampton, Sunerland e Reading. In carriera è stato protagonista anche in Scozia con la casacca dell'Aberdeen. Adesso gioca per l'Hashtag United, club di proprietà della star di YouTube Spencer Owen che milita nella Isthmian League North Division: una sorta di lega semi-professionale di ambito regionale che copre che copre le zone di Grande Londra, Inghilterra orientale e sud-orientale e annovera 82 squadre ripartite in quattro divisioni.

Quanto accaduto ad Halford, sia pure con accenti e in situazioni differenti, ha acceso i riflettori ancora una volta sul rapporto controverso tra ex e relazioni sentimentali finite malissimo. Una delle più recenti è quella che fa riferimento alla rottura del matrimonio e alla separazione consumata tra Shakira e Piqué. Il motivo? Anche in questo caso è tutta colpa di un tradimento che la donna ha messo in musica trasformando la delusione e la rabbia per l'infedeltà dell'ex marito in un business.