Cagliari-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

La Roma va a giocare a Cagliari uno dei match più importanti della 14ª giornata di Serie A 2025-2026: si gioca alla Unipol Domus di Cagliari oggi alle ore 15:00 e la partita sarà visibile in diretta TV e in streaming solo su DAZN.

La Roma, invece, dopo il ko contro il Napoli (0-1), è scesa al terzo posto a pari punti con l’Inter e a -1 dalla vetta (Napoli e Milan). L’obiettivo Champions League resta raggiungibile, con Gasperini che chiede una pronta reazione. Storicamente, in casa del Cagliari, la Roma ha sempre faticato: l’ultimo 0-0 risale alla scorsa stagione, mentre l’ultima vittoria giallorossa è datata 2023/24 (1-4).

Il Cagliari non vince in campionato da settembre, collezionando nove partite tra pareggi e sconfitte, l’ultima a Torino contro la Juventus (1-2). Con 11 punti, i rossoblù sono appena sopra la zona retrocessione e devono fare punti per risalire, nonostante la stanchezza dopo la gara di Coppa Italia persa ai rigori contro il Napoli.

Partita: Cagliari-Roma

Dove: Unipol Domus, Cagliari

Quando: domenica 7 dicembre 2025

Orario: 15:00

Diretta TV: DAZN e DAZN 1

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: 14ª giornata Serie A

Dove vedere Cagliari-Roma in tv: la diretta in chiaro

La partita Cagliari-Roma è un'esclusiva di DAZN che la trasmette in chiaro solo per gli abbonati. Gli utenti di Sky che hanno attivato il servizio potranno vederla sintonizzandosi sul canale 214. La telecronaca di Edoardo Testoni e il commento tecnico di Dario Marcolin.

Cagliari-Roma, dove vederla in streaming: l'orario

Cagliari-Roma inizia alle ore 15:00 e sarà possibile vederla su Sky Go per gli abbonati. Gli abbonati potranno seguire l’incontro collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito DAZN su tablet, pc e smartphone.

Cagliari-Roma le probabili formazioni della partita di Serie A

Il Cagliari recupera due titolari: dopo il turnover in Coppa Italia contro il Napoli, Pisacane potrà contare su Folorunsho e Palestra, tutti pronti a partire dal 1′. Restano fuori invece Mina, Mazzitelli e Zè Pedro; oltre i lungodegenti Belotti e Felici.

Nella Roma gli unici indisponibili sono Angelino, che tornerà a breve, e Dovbyk, atteso per la seconda metà di dicembre. Tutti gli altri giocatori sono a disposizione di Gasperini, rientrato in panchina dopo il turno di squalifica.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Deiola, Prati, Folorunsho, Obert; Borrelli, Esposito. All. Fabio Pisacane

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gian Piero Gasperini