in foto: Cagliari – Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale TV e streaming e formazioni

Dopo l'eliminazione dalla Champions League, la Juventus affronta il Cagliari nella 27esima giornata di Serie A. Si gioca oggi, domenica 14 marzo, con fischio d'inizio alle ore 18 alla Sardegna Arena. I bianconeri si tufferanno anima e corpo sul campionato per provare infastidire Inter e Milan che le sono davanti in classifica: Andrea Pirlo proverà a dare il via all'operazione rimonta per vincere il decimo titolo consecutivo. I punti di distanza dall'Inter sono al momento 10. I rossoblù hanno cambiato allenatore e dall'arrivo di Leonardo Semplici in panchina hanno raccolto 7 punti in 3 gare: i sardi vogliono allontanarsi dalla zona pericolosa il prima possibile per evitare di correre rischi nella fase finale della Serie A 2020-2021.

La Juventus nell'ultimo turno di campionato ha battuto in rimonta per 3-1 la Lazio mentre il Cagliari ha pareggiato in casa della Sampdoria per 2-2 grazie ad un gol di Radja Nainggolan nei minuti di recupero. I bianconeri vogliono tornare a vincere in trasferta dopo una sconfitta e un pareggio ma hanno una buona tradizione in Sardegna, visto che hanno vinto 8 degli ultimi 9 precedenti in casa dei rossoblù.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla partita: le scelte degli allenatori per le formazioni, gli orari della partita e dove vederla in TV su Sky o DAZN.

Cagliari-Juventus, dove vederla in TV

La partita della Sardegna Arena tra Cagliari di Semplici e la Juventus di Pirlo verrà trasmessa in Tv da Sky e i canali di riferimento per vedere il match tra rossoblù e bianconeri sono Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport HD (251). Telecronaca di Federico Zancan e commento tecnico di Lorenzo Minotti.

Dove vedere Cagliari – Juventus in streaming

Il match valido per la 27a giornata tra Cagliari e Juventus si potrà guardare anche in streaming grazie all'app Sky-Go e alla piattaforma Now Tv.

Cagliari – Juventus, orari e diretta della partita

Il calcio d'inizio di Cagliari – Juventus è fissato alle ore 18 di domenica 14 marzo 2021. La partita sarà preceduta e seguita da commenti e approfondimenti in studio, con interviste ai protagonisti e analisi degli episodi rilevanti.

Serie A Cagliari – Juventus, le formazioni

Ecco le probabili formazioni di Cagliari – Juventus di Serie A per il girone di ritorno:

Cagliari: Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan, Nandez; Joao Pedro, Simeone.

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt; Chiesa, Arthur, Rabiot, McKennie, Bernardeschi; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

I giocatori indisponibili della Juventus sono Bentancur, Demiral e Dybala. Il Cagliari non potrà contare su Rog e Sottil.

I precedenti e le statistiche tra Cagliari e Juventus

Da quando il Cagliari è tornato in Serie A nel 2016, i sardi hanno segnato tre gol in nove partite con la Juventus. I bianconeri hanno vinto otto delle ultime nove partite di Serie A contro il Cagliari. All'andata è finita 2-0 per i bianconeri, con una doppietta di Cristiano Ronaldo.