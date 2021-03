Juventus-Lazio è una partita in programma sabato 6 marzo alle 20.45 che si disputa allo stadio di Torino "Allianz Stadium" ed è valida per il 26° turno di campionato di Serie A. I bianconeri di Pirlo devono mantenere il passo di Milan e Inter per non perdere contatto con la vetta, i capitolini di Simone Inzaghi hanno la possibilità di accorciare e rientrare in Zona Coppe. Entrambe le formazioni che scenderanno in campo avranno diversi assenti ma i tre punti in palio sono fondamentali sia per bianconeri che laziali a questo punto della stagione. L'arbitro sarà il signor Davide Massa della sezione di Imperia e la partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.