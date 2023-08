Cade sul dischetto del rigore ma tiene col fiato sospeso i tifosi avversari: esultano due volte Il primo turno di Carabao Cup tra Accrington e Bradford City si decide ai calci di rigore. Il tiro dal dischetto di Adedoyin però rimarrà nella storia. Il giocatore cade rovinosamente a terra e la palla lentamente si avvia verso la porta: tifosi avversari costretti a esultare due volte.

A cura di Fabrizio Rinelli

Calciare un rigore davanti alla curva avversaria non è mai semplice. Se consideriamo poi che in Inghilterra gli spalti sono praticamente a ridosso del terreno di gioco, è inevitabile non sentire la pressione addosso. Specie per chi magari in quel momento aveva sulle spalle il peso di un calcio di rigore decisivo per la qualificazione della propria squadra al turno successivo. È un po' quello che è successo nel corso del primo turno della Carabao Cup riservata alle squadre di League 2. Nel match giocato tra Accrington e Bradford City, Korede Adedoyin, esterno 22enne in forza ai padroni di casa, ha calciato uno dei rigori più strani della storia del calcio.

Le due squadre sono arrivate alla lotteria dei rigori dopo aver pareggiato 1-1 i tempi regolamentari e i successivi supplementari dopo le reti di Pattison e Andrews. Dal dischetto gli ospiti sono implacabili e segnano i primi quattro penalty mentre Accrington, dopo la rete di Leigh, ha visto fallire il tiro di Nolan e successivamente tutte le speranze erano riposte proprio in Adedoyin. Il nigeriano però inciampa clamorosamente cadendo rovinosamente a terra. Nonostante tutto però, in caduta, riesce comunque a toccare la palla che lentamente si avvia verso la porta.

I tifosi del Bradford erano appostati proprio alle spalle della porta scelta per calciare i rigori. E così, sapendo che il tiro di Adedoyin sarebbe stato decisivo, hanno iniziato a mettere pressione al giocatore con urla e fischi. Il 22enne calcia ma scivola inciampando sul pallone che comunque si muove anche smosso da un tocco del giocatore quando era ormai a terra con la gamba destra di richiamo. Il portiere del Bradford si lancia dal lato opposto mentre la palla molto lentamente si avvia a varcare la linea di porta. I tifosi così hanno esultato per la caduta immaginando l'errore dal dischetto. Vedendo la traiettoria della palla però sono tutti rimasti improvvisamente col fiato sospeso.

Col portiere da tutt'altra parte, nonostante la caduta, la sfera si stava dirigendo verso la porta per quello che sarebbe stato uno dei rigori più clamorosi mai realizzati. L'estremo difensore del Bradford però, dopo aver assistito a tutta la dinamica di tiro, ha il tempo necessario per cambiare direzione in maniera lesta e smanacciare quella palla che stava realmente finendo in rete. A quel punto i tifosi esultano una seconda volta in pochissimi secondi e sullo stesso calcio di rigore. A quel punto il tiro successivo del Bradford dal dischetto ad opera di Oduor diventa decisivo e il giocatore non sbaglia consentendo alla squadra di superare il turno ed accedere alla fase successiva.