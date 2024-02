Buffon si è pentito: “Mi sono comprato il diploma a 18 anni, una scorrettezza che non rifarei” In occasione di un evento Gigi Buffon ha ammesso di essersi comprato il diploma della maturità. Una situazione di cui si è pentito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Si fa fatica a ricordare un'uscita a vuoto di Buffon in campo durante la sula lunga ed eccezionale carriera. Altrettanto non si può dire invece, a giudicare dalle parole del diretto interessato, se si fa riferimento alla vita privata. Lì, come spiegato da Gigi Buffon, gli errori sono stati tanti.

È uno però quello che se potesse, l'ex portiere di Parma, Juventus e PSG e attuale capo delegazione della Nazionale che ha parlato recentemente della sua vita da trader, cancellerebbe. In occasione di una manifestazione dal titolo "Campioni sotto le stelle" a Biella, Buffon ha raccontato di aver usato uno stratagemma per chiudere il suo percorso scolastico e ottenere la maturità. Il classe 1978 di Carrara infatti ha ammesso di essersi comprato il diploma.

A quell'epoca, Gigi era già un portiere in rampa di lancio e per questo decise di prendere quella che ha definito come una scorciatoia. Le sue parole non lasciano spazio a dubbi e sono improntate al pentimento: "Di errori ne ho fatti parecchi, soprattutto, soprattutto quando ero giovane. Quello di cui vado meno orgoglioso è di essermi comprato il diploma, non lo rifarei perché c'è una nota di scorrettezza e scorciatoia e io non sono mai stato uno da scorciatoie".

Si è tolto così un peso Gianluigi Buffon che ha voluto però dare un segnale raccontando quella scorrettezza di cui ancora oggi si vergogna. Così facendo infatti l'ex estremo difensore ha voluto ridurre le distanze dalla gente comune: "Mi piace pensare che la mia imperfezione dia agli altri un'idea di umanità e mi renda vicino alla gente".

Un'occasione quella dell'evento per Buffon anche per rivivere la sua lunga carriera, soffermandosi sulla Juventus, e parlare anche dell'ultimo atto, e del ritiro. Nonostante la voglia di giocare ancora, Gigi ha deciso di uscire di scena dopo i play-off di Serie B con il Parma: "Ho deciso di smettere nel momento esatto in cui a Cagliari nello spareggio con il Parma per la seconda volta in un anno e mezzo avevo sentito stirarsi il polpaccio".