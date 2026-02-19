Brann-Bologna oggi in Europa League, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni

Dopo la Champions League, arrivano anche i playoff di Europa League dove ad essere impegnata è anche il Bologna di Italiano chiamato alla trasferta insidiosa contro il Brann. Match con fischio di inizio alle 18:45 e diretta esclusiva a pagamento per gli abbonati Sky.

Il Brann è l'ultimo ostacolo del Bologna prima degli ottavi di Europa League, un club norvegese che ha fin qui stupito: ha partecipato alla fase a girone unica della Europa League, chiudendo al 24° posto su 36 squadre, l'ultimo utile per i playoff, conquistando 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Un risultato storico che non raggiungeva da quasi 20 anni e ora proverà a superarsi. La stagione norvegese è appena iniziata con il campionato ancora fermo anche se, dopo il 4° posto dell'ultima stagione, è tra le favorite per il titolo.

Per il Bologna, un'occasione d'oro per rialzare la testa visto che l'ostacolo non è di certo impossibile, anzi, da superare. La prima fase non è andata benissimo, con un 10° posto che ha comunque garantito ai felsinei la posizione da testa di serie e il mantenimento della gara di ritorno al Dall'Ara. In campionato non sono però tutte rose e fiori, con un 8° posto in classifica scalata dopo l'ultima vittoria, a Torino contro i granata arrivata dopo 4 sconfitte consecutive.

Dove vedere Brann-Bologna in diretta TV e streaming: l'orario della partita

La partita di questa sera si potrà vedere in esclusiva sia in TV sia in streaming solamente su Sky e SkyGo. I canali dedicati alla partita di Europa League tra Brann e Bologna sono: Sky Sport 252 e Sky Sport Uno. Sui mobile, ovviamente, ci sarà l'app dedicata SkyGo.

Brann-Bologna, le probabili formazioni della gara di Europa League

Brann-Bologna sarà un replay della fase a campionato quando, a novembre, la sfida finì a reti inviolate. Di fronte al 4-3-3 norvegese, Italiano potrebbe riportare titolare Orsolini insieme a Odgaard. Rowe può essere confermato, ma c'è anche Bernardeschi, mentre in avanti solito ballotaggio Castro-Dallinga.

BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Knudsen, Boakye, Dragsnes; Kornvig, Sorensen, Pedersen; Mathisen, Holm, Haaland. All. Alexandersson

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumí, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano