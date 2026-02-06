Le nuove liste Uefa di Atalanta, Juve, Inter, Bologna, Roma e Fiorentina: c’è Raspadori, Gasp con Malen

Le sei squadre italiane qualificate per la seconda fase delle Coppe europee hanno consegnato all’UEFA le nuove liste. Ecco i giocatori con cui Atalanta, Juve e Inter si presenteranno ai playoff Champions, quelle di Roma e Bologna in Europa League e della Fiorentina in Conference.

A mezzanotte del 5 febbraio scadeva il tempo concesso dall'Uefa per presentare le nuove liste per la seconda parte delle Coppe europee e anche le sei italiane rimaste in corsa tra Champions, Europa e Conference League hanno adempito regolarmente a stilare l'elenco dei giocatori con cui affronteranno il resto delle competizioni, non senza alcune sorprese, escludendo anche alcuni degli ultimi acquisti di gennaio. Ecco tutte le scelte di Atalanta, Inter, Juventus, Bologna, Roma e Fiorentina.

Champions League, le liste di Atalanta, Inter e Juve: Palladino si gioca la carta Raspadori

L’Atalanta ai playoff di Champions League sfiderà il Borussia Dortmund con gara di andata il 17 febbraio in Germania e il ritorno il 25 febbraio a Bergamo e si presenterà senza Marco Brescianini, Daniel Maldini e Ademola Lookman, mentre ci sarà regolarmente il nuovo acquisto Giacomo Raspadori.

Portieri: Carnesecchi, Sportiello, Rossi, Vismara.

Difensori: Kossounou, Hien, Bakker, Bellanova, Djimsiti, Kolasinac, Scalvini, Bernasconi, Ahanor, Zappacosta.

Centrocampisti: Musah, Pasalic, Samardzic, Ederson, De Roon, Zalewski.

Attaccanti: Sulemana, Scamacca, De Ketelaere, Raspadori, Krstovic.

Nessuna novità nella rinnovata lista Uefa che l'Inter ha presentato per la seconda fase di Champions League, dove sfiderà agli spareggi Bodo Glimt (andata il 18 febbraio in Norvegia, ritorno il 26 febbraio a San Siro). Nell'elenco resta anche l'infortunato Dumfries che oramai dovrebbe essere prossimo al rientro.

Portieri: Sommer, Martinez, Di Gennaro.

Difensori: Dumfries, De Vrij, Acerbi, Akanji, Carlos Augusto, Bisseck, Dimarco, Darmian, Bastoni.

Centrocampisti: Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella.

Attaccanti: Lautaro, Thuram, Bonny, Esposito.

La Juventus per i playoff di Champions ha inserito due ultimi arrivati, Holm e Boga che potranno schierare contro il Galatasaray nella doppia sfida ai turchi con andata il 17 febbraio e il ritorno allo JStadium il 25 febbraio.

Portieri: Di Gregorio, Perin, Pinsoglio, Scaglia, Fuscaldo.

Difensori: Kalulu, Holm, Bremer, Gatti, Kelly, Cambiaso, Cabal, Gil Puche, Martinez.

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Thuram, Conceiçao, Zhegrova, McKennie, Miretti, Adzic, Yildiz, Kostic, Boga.

Attaccanti: David, Openda, Vlahovic.

Europa League, le liste di Bologna e Roma: rivoluzione Italiano, Gasp con Malen, Vaz e Zaragoza

Il Bologna di Italiano cambia molto, soprattutto per ritrovare lo slancio di inizio stagione per puntare fino in fondo all'Europa League. I felsinei giocheranno contro il Brann Bergen il 19 febbraio per la gara d'andata e il 26, per il match di ritorno. Tra i nuovi inseriti ci sono Sohm, Joao Mario e Dominguez

Portieri: Skorupski, Ravaglia, Pessina, Franceschelli, Happonen.

Difensori: Heggem, Vitik, Casale, Joao Mario, Lykogiannis, Miranda, Lucumi, Zortea, Baroncioni.

Centrocampisti: Pobega, Freuler, Moro, Ferguson, Sohm, Odgaard, Lai.

Attaccanti: Rowe, Dallinga, Castro, Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi, Dominguez, Castaldo, Negri.

La Roma si gode un turno di riposo, già presente agli ottavi di finale di Europa League. Gian Piero Gasperini ha optato comunque per tre cambi, con i tre neoacquisti Malen, Vaz e Zaragoza in lista.

Portieri: Gollini, Svilar, De Marzi.

Difensori: Celik, Ghilardi, Hermoso, Mancini, Ndicka, Rensch, Tsimikas, Wesley, Ziolkowski.

Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Koné, Pisilli.

Attaccanti: Dybala, El Shaarawy, Ferguson, Malen, Pellegrini, Soulé, Zaragoza, Vaz.

Fiorentina, in Conference League con tre nuovi giocatori: Fabbian, Solomon e Harrison

Vanoli per la doppia sfida della Fiorentina contro i polacchi dello Jagiellonia Bialystok (andata 19 febbraio in trasferta, ritorno il 26 in casa) per i playoff di Conference ha inserito tre nuovi giocatori: Fabbian, Solomon e Harrison.