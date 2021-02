Giovedì 18 febbraio, le partite di calcio in TV. Riprende l'Europa League. Si disputano oggi tutte le gare dei sedicesimi di finale d'andata. In campo ci sono anche tre squadre italiane: il Milan, il Napoli e la Roma, impegnate tutte e tre fuori casa. La squadra giallorossa scenderà in campo in casa del Braga, squadra portoghese che qualche anno fa era stata allenata dal tecnico della Roma Paulo Fonseca, che torna doppiamente a casa. La partita si disputerà allo Stadio Comunale di Braga ed inizierà alle ore 18.55. Tra una settimana, all'Olimpico invece, si giocherà la gara di ritorno.

Dove vedere Braga-Roma in TV

Oltre che per Fonseca, questa sarà una partita anomala per tutti i calciatori giallorossi che scenderanno in campo in uno degli stadi più particolari in assoluto, perché alle spalle di una curva c'è una parete rocciosa. Braga-Roma si potrà seguire in diretta e in esclusiva solo su Sky, che detiene i diritti in esclusiva di tutte le partite dell'Europa League 2020-2021 e manderà in onda l'incontro sui canali 204 (Sky Sport Arena) e 253 (Sky Sport). Telecronaca di Riccardo Gentile e Luca Pellegrini.

La diretta di streaming di Braga-Roma

L'incontro tra Braga e Roma non sarà visibile in diretta TV in chiaro in alcun modo, ma si potrà invece vedere in streaming. La partita di Europa League si potrà seguire in questo modo sia tramite l'app Sky Go, opzione fruibile per gli abbonati di Sky che dispongono di una connessione wi-fi e hanno la possibilità di vederla tramite tablet, pc, smartphone o Smart tv. Ma Braga-Roma si può vedere in streaming anche grazie a Now Tv, che manda in onda anche gli incontri di Europa League.