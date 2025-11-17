Bove presenta la legge sul primo soccorso e si commuove: “L’obiettivo è tornare a giocare”

Edoardo Bove resta ancora lontano dal campo da calcio ma non si tira indietro per aiutare tanti altri che potrebbero attraversare il suo stesso inferno. Il 1º dicembre 2024 si è accasciato in campo durante la partita tra la sua Fiorentina e l'Inter e da quel momento la sua vita è cambiata: da quel momento non ha più potuto giocare, ma oggi in Senato ha presentato la "Legge Bove sul primo soccorso".

Nell'Aula Convegni del Senato il giovane calciatore ha raccontato la sua storia con grande commozione e ha proposto il disegno di legge sul primo soccorso che porta il suo nome. È il testimonial principale di una situazione che in Italia tocca migliaia di persone, vittime per mancanza o ritardi nell'intervento del primo soccorso.

La commozione di Bove

Il disegno di legge porta il suo nome ma il centrocampista dedica l'iniziativa a tutti quelli che hanno attraversato il suo steso percorso ma che hanno avuto purtroppo esiti diversi. Bove si commuove visibilmente davanti ai giornalisti: "Questa legge è per la Fondazione Castelli, per Matteo, per Stefano Carone, per Filippo Alessandrini, per Davide Astori e potrei continuare. Io sono onorato che possa esserci il mio nome, ma anche emozionato e imbarazzato. Questa legge è per tutti loro. Ho toccato con mano il dolore di queste fondazioni e delle loro famiglie".

Quando tornerà a giocare

Subito dopo il malore Bove è stato ricoverato e poi operato: gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo, un dispositivo medico che gli impedisce di tornare a giocare in Italia ma non altrove, dove le regole dei campionati sono diverse. Potrebbe deciderlo di toglierlo in accordo con i medici che lo seguono, ma al momento è concentrato solo sulla possibilità di tornare in campo: "Sto pensando ad allenarmi, per me lo sport è importante. La mia condizione finisca migliora e l'obiettivo è tornare a giocare e farlo il prima possibile. Credo accadrà presto anche se non so dove e quando. Ora mi vedete in giacca e cravatta ma voglio tornare in pantaloncini".