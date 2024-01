Bonucci al Fenerbahce convinto da Dzeko e Spalletti: decisiva una lunga telefonata a tre Leonardo Bonucci è pronto a iniziare la sua nuova esperienza al Fenerbahce chiudendo quella all’Union Berlino. Il trasferimento in Turchia è stato facilitato da una lunga telefonata a tre con Dzeko e il suo agente e quella successiva con il Ct dell’Italia Luciano Spalletti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Leonardo Bonucci lascia la Germania e l'Union Berlino dopo 6 mesi. L'esperienza in Bundesliga per l'ex difensore della Juventus non è stata delle migliori. Non si immaginava di dover fare da spola tra campo e panchina restando più volte fuori dall'undici titolare. Dopo il "no" forzato da parte della Roma che si è vista costretta a non ingaggiare il centrale di Viterbo a seguito della reazione dei tifosi giallorossi che non hanno visto di buon occhio il suo arrivo, ecco per Bonucci aprirsi le porte del Fenerbahce. Il club turco è ormai pronto a ingaggiarlo anche se il difensore avrebbe anche considerato l'idea di andare al Genoa.

Leo avrebbe voluto proseguire in Italia per avere anche una maggiore visibilità da parte del Ct Luciano Spalletti. Da tempo l'ex capitano della Juventus ha dichiarato di voler chiudere la carriera giocando i prossimi Europei 2024 da campione in carica con l'Italia. Proprio per questo, secondo quanto confermato da Calciomercato.com, sarebbe stato proprio l'ex allenatore del Napoli a suggerirgli di accettare la corte del club turco. Oltre a lui, in una lunga telefonata per convincere Bonucci, ha partecipato anche Edin Dzeko.

Bonucci all'Union Berlino ha giocato davvero pochissimo.

Il giocatore ha avuto una chiamata a tre con Dzeko e l'agente di entrambi che ha determinato la scelta del difensore. Ma soprattutto, c'è stata la rassicurazione da parte del Ct Luciano Spalletti che ha dato il suo benestare al trasferimento al Fenerbahce affinché Bonucci possa essere preso in considerazione per la spedizione azzurra in Germania di fine stagione se dovesse giocare con continuità. Spalletti e l'ex attaccante di Roma e Inter hanno così convinto il difensore ex Juventus che domani mattina si recherà a Istanbul per definire gli ultimi dettagli del suo trasferimento.

Per il difensore centrale azzurro è stato proposto un contratto di sei mesi a circa 2,8 milioni di euro. Prima però c'è da sistemare la risoluzione con l’Union Berlino rinunciando a 1,25 milioni di euro. A questo punto la prima esperienza all'estero di Bonucci può dirsi chiusa ma pronto a iniziarne un'altra nella stessa stagione. Il centrale bianconero troverà un Fenerbahce in salute e nel pieno per la lotta al titolo al primo posto con 47 punti insieme al Galatasaray di Icardi e Mertens. Un colpo di mercato fondamentale che potrà essere decisivo in vista dello scontro diretto previsto alla penultima giornata di campionato.