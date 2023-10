Bonucci vive un incubo inaspettato all’Union Berlino: è cominciato tutto dal suo arrivo Leonardo Bonucci e l’Union Berlino non riescono più a uscire dal vortice della sconfitta. La squadra tedesca non vince da 6 partite di . Dall’arrivo dell’ex difensore della Juventus la vittoria è stata solo un miraggio.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il gol di André Castro al minuto 94 della sfida di Champions League tra l'Union Berlino di Leonardo Bonucci e i portoghesi del Braga ha tagliato le gambe ai tedeschi. La squadra dell'ex difensore e capitano di Juventus e Italia era passato in vantaggio 2-0 per poi farsi incredibilmente rimontare dagli ospiti capaci di ribaltare il risultato e compiere il sorpasso propio all'ultimo secondo della partita. Una beffa, l'ennesima per Bonucci e l'Union, da un paio di mesi a questa parte.

La favola della piccola squadra di Berlino, diventata improvvisamente grande fino a raggiungere una storica qualificazione in Champions, sembra ora essersi trasformata in un incubo. Era il 26 agosto quando il 4-1 in trasferta in casa del Darmstadt sembrava dare certezze all'Union pronto a ripetere un'altra annata strepitosa. E invece da quel momento in poi la vittoria è stata solo un miraggio. Delle successive 6 partite tra campionato e Champions sono arrivate solo sconfitte. L'arrivo di Bonucci in difesa sembrava poter sistemare le cose nel reparto arretrato e invece nemmeno l'arrivo dell'ex Juventus ha sistemato le cose.

Il momento in cui l’Union Berlino subisce il gol del 2–3 da parte del Braga.

Bonucci ha pubblicamente dichiarato di aver scelto l'Union Berlino alla Lazio poiché il progetto prospettato dai tedeschi sembrava essere più congeniale in questo momento della sua carriera. Arrivato come uno degli elementi di spicco in grado di far compiere alla squadra una salto di qualità importante in vista della Champions, Bonucci purtroppo non è ancora riuscito a festeggiare una vittoria con il suo nuovo club. Nelle quattro gare giocate dal difensore – le prime due dopo il suo arrivo le ha viste dalla panchine – sono arrivate altrettante sconfitte contro Hoffenheim in casa (0-2) e Heidenheim in trasferta (1-0).

Nel mezzo le sconfitte in Champions contro il Real Madrid all'esordio – sempre per 1-0 – e poi appunto contro il Braga 2-3 in casa al termine di una rimonta a dir poco inaspettata. Bonucci ha già giocato 324 minuti totali tra Bundesliga e Champions nelle quattro presenze complessive totalizzate con l'Union Berlino. Un punto fermo di questa difesa che però al momento viene ancora vista come la zona più vulnerabile dell'altra squadra della capitale tedesca. Un'esperienza che per Bonucci dunque non è iniziata nel migliore dei modi e che si prospetta durissima nei prossimi turni di campionato e Champions. Gli avversari saranno Borussia Dortmund e Napoli.