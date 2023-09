Bonucci da incubo alla prima da titolare in Bundesliga: la sua firma in negativo sulle reti subite Brutto esordio da titolare di Leonardo Bonucci con l’Union Berlino in Bundesliga: l’ex difensore della Juve protagonista negativo delle reti dell’Hoffenheim.

A cura di Vito Lamorte

Non è stato l'esordio da titolare in Bundesliga che sognava Leonardo Bonucci con l'Union Berlino. La squadra della capitale tedesca ha perso in casa per 2-0 con l'Hoffenheim e il protagonista in negativo è stato l'ex calciatore della Juventus.

Il difensore italiano era stato tra i migliori in Champions contro il Real Madrid ma oggi non è stato fortunatissimo nella prima uscita dal 1′ davanti ai suoi tifosi e i suoi errori sono costati carissimo alla squadra di Urs Fischer. Bonucci è stato schierato dal suo tecnico nel cuore della difesa a tre al posto dell’infortunato Knoche ma le cose non sono andate benissimo.

Bonucci ha provocato il calcio di rigore che ha sbloccato la partita, trattenendo in maniera lieve ma ingenua Kramaric che gli aveva preso il tempo: l’arbitro non ha avuto dubbi e ha indicato il dischetto degli undici metri.

L'ex capitano bianconero ha messo la sua firma anche sulla rete del raddoppio dell’Hoffenheim, perdendo completamente la marcatura di Maximilian Beier sul cross dalla destra di Promel: l'attaccante è partito alle spalle di Bonucci e l'ha bruciato lanciandosi sul primo palo e deviando in rete la palla invitante del compagno. Un errore davvero grave per un calciatore della sua caratura ma è evidente come il calciatore avversario gli prenda proprio il tempo e lo ‘bruci' nell'intervento.

Un vero peccato che la giornata sia finita così perché oggi Leonardo Bonucci ha raggiunto un curioso record in Bundesliga: l'ex difensore della Nazionale Italiana è entrato nella storia del calcio tedesco, in quanto è diventato il calciatore più anziano a debuttare nella massima serie in Germania negli ultimi 20 anni grazie ai suoi 36 anni e 145 giorni.

Per Leonardo Bonucci quella contro l’Hoffenheim è stata la sua prima presenza in Bundesliga, ma la seconda partita giocata con la maglia dell’Union Berlino: di certo sia il calciatore che la società speravano in qualcosa di meglio ma c'è tempo per rimediare.