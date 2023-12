Duro striscione contro Bonucci a Roma, il popolo giallorosso non lo vuole: “Sciacquaci le p***e” Dura presa di posizione da parte del popolo giallorosso contro il presunto arrivo di Leonardo Bonucci alla Roma. In città questa mattina è apparso uno striscione molto forte: “Sciacquaci le p***e”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Leonardo Bonucci non andrà alla Roma. La presa di posizione dei tifosi giallorossi sui social seguita da quella di José Mourinho, che proprio nella conferenza stampa odierna alla vigilia del match contro la Juve si è messo al fianco dei tifosi, hanno praticamente messo fino alla trattativa. "Le decisioni sono di chi è sovrano – ha detto lo Special One – Per me il cuore del club sono i tifosi, quando fai qualcosa che piace alimenti la passione. Quando fai qualcosa che non piace ai tifosi, per me non si deve fare”. Scelta dei tifosi quindi che in città hanno espresso al meglio il concetto.

I sostenitori romanisti non apprezzavano il calciatore soprattutto per il suo passato alla Juventus e nella giornata odierna è stato esposto uno striscione in zona Tor di Valle proprio contro Bonucci: "Sciacquaci le p***e", il messaggio dei tifosi. Un messaggio forte e chiaro nei confronti del difensore oggi in forza all'Union Berlino dopo la conclusione del suo rapporto di lavoro con i bianconeri. La frase scelta per lo striscione è chiaramente un riferimento alla sua celebre esultanza ma mai come adesso i Friedkin sanno bene qual è il parere di Roma su Bonucci.

Bonucci da questa stagione milita nell'Union Berlino ma ha uno scarso minutaggio.

Sarebbe stato proprio José Mourinho inizialmente a spingere per l'ingaggio del giocatore. Da sempre grande estimatore del difensore di Viterbo, lo Special One voleva un giocatore che sapesse sostituire al meglio Smalling ormai costantemente infortunato. Un giocatore d'esperienza dunque che aveva anche il duplice obiettivo di giocarsi chance importanti per una chiamata ai prossimi Europei 2024 e allo stesso tempo vivere 6 mesi al fianco di Mourinho per ‘rubare' i trucchi del mestiere in vista di un suo futuro da allenatore.

Un affare comunque difficile dato che i Friedkin erano titubanti sin dall'inizio per questo investimento. La proprietà non avrebbe voluto investire su un profilo di 37 anni per rinforzare la difesa. Inoltre, i malumori della piazza proprio per i trascorsi juventini del giocatore hanno contribuito a non facilitare il buon esito della trattativa che si sta arenando lentamente. Casualmente proprio domani la Roma affronterà la Juventus e non è escluso che proprio in quell'occasione vengano lanciati altri segnali contro l'arrivo di Bonucci in giallorosso.