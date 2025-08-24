Boniface si prende gioco del Milan che lo ha rifiutato: lo sbeffeggia in pidgin english

Victor Boniface se l'è legata al dito, ha preso male che il Milan ne abbia rifiutato l'ingaggio perché non del tutto convinto delle sue condizioni fisiche. Dopo visite mediche approfondite, il club rossonero ha scelto di non formalizzare la trattativa e ha rispedito l'attaccante nigeriano al Bayer Leverkusen. "Pagliacci ovunque", ha scritto il calciatore in una storia condivisa su Instagram utilizzando un linguaggio pidgin english: ovvero un idioma scaturito dalla mescolanza della lingua ufficiale (quella inglese) con quella indigena preesistente nei Paesi che avevano fatto parte dell'Impero coloniale di Sua Maestà, così da favorire la comunicazione tra persone che hanno un lessico differente.

La reazione di Boniface al mancato accordo col Milan: "Pagliacci ovunque"

Boniface s'è tolto un sassolino dalla scarpa per come sono andate le cose con il Milan. Non accetta di essere sfiorato dal sospetto né di tornare in Germania con l'etichetta addosso di calciatore "rotto". E per questo attraverso un messaggio condiviso sui social ha risposto con sarcasmo a chi ha dato un peso eccessivo – a suo dire – a una storia clinica e di infortuni caratterizzata dalla doppia rottura dei legamento crociato (avvenuta tra il 2019 e il 2021) oltre ai più recenti problemi muscolari.

"Sento dire ovunque che Boniface non fa sul serio – si legge nel messaggio composto in un inglese misto al nigeriano -. Sono in un club come il Leverkusen, e un club come il Milan mi vuole, eppure non faccio sul serio? Quindi se facessi sul serio, giocherei per un club su Giove. Clown ovunque. Se non faccio sul serio e sono a questo livello, lasciatemi stare".

Mollato Boniface, il Milan è pronto a chiudere per Harder

Dopo aver trovato l'accordo con il Bayer Leverkusen sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni, il Milan aveva anche raggiunto l'intesa anche con Victor Boniface. Poi è saltato tutto dopo le visite mediche. Non c'è alcuna possibilità che si possa riaprire la trattativa, a confermarlo è stato anche il direttore sportivo della società tedesca, Simon Rolfes: "Se Boniface rientra allora l'affare è saltato. È chiaro, così com'è chiaro che la trattativa non si possa riaprire".

Chi prende il Milan adesso? L'obiettivo che sembra molto vicino è Harder dello Sporting Lisbona, club con il quale è stato trovato un accordo per trasferimento sulla base di 24 milioni più 3 di bonus e una percentuale sulla rivendita. L’ingaggio del calciatore dovrebbe essere di un milione e mezzo netto a stagione.