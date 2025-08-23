Non bastano 3 visite mediche per Victor Boniface: il Milan congela la firma e chiama un ortopedico

Il Milan non ha potuto ufficializzare l’attaccante nigeriano Victor Boniface: tre visite mediche non hanno tolto i dubbi sulle sue condizioni fisiche, soprattutto sul ginocchio già infortunato in passato (due volte rotto il crociato). Nella giornata di sabato nuovi consulti, mentre la firma è scivolata a data da stabilirsi.

La giornata di venerdì 22 agosto doveva essere quella dell'ufficialità dell'ultimo acquisto del Milan di Allegri, l'attaccante nigeriano Victor Boniface. Ma dopo l'arrivo a Milano e il passaggio alle visite mediche di rito, non è arrivato il tanto atteso nullaosta: il giocatore è stato sottoposto a tre controlli che però non sono bastati a togliere ogni dubbio sulle sue reali condizioni fisiche. Il problema è legato al ginocchio che ha dato già in passato seri problemi all'attaccante per la rottura del crociato. Così è scivolata la firma sul contratto, congelata dal club che vuole vederci chiaro: è previsto un ultimo consulto con un ortopedico che dovrà dare il verdetto definitivo.

Boniface non supera le visite mediche: firma rimandata

Max Allegri lo aveva anticipato in conferenza stampa pre gara contro la Cremonese: "Di Boniface non parlo, non è ancora un giocatore del Milan. Prima farà le visite, poi la firma, quindi ne discuteremo". Parole che erano state pronunciate quasi in contemporanea ai controlli medici cui si stava sottoponendo il nigeriano sbarcato in mattinata a Milano, in un giorno che si sarebbe dovuto concludere con la firma sul contratto e l'ufficializzazione del suo ingaggio dal Bayer Leverkusen. Invece è tutto stato messo in stand-by, con i tifosi rossoneri che già avevano storto il naso alla trattiva, che si sono ulteriormente allarmati.

Preoccupa il ginocchio infortunato due volte: per Boniface ulteriore consulto

A preoccupare tutti è in particolare il ginocchio lesionato in passato: sia nella stagione 2018-2019 che in quella 2020-21 il 24enne si è rotto per due volte il medesimo legamento crociato. Due stop gravissimi che hanno gettato serie ombre su un giocatore che il Milan ha voluto fortemente, grazie all'intervento in prima persona di Tare. Per non lasciare nulla al caso, il club ha deciso così di prendersi ulteriormente del tempo per vare tutte le verifiche del caso. In causa è stato anche chiamato un ortopedico per un ulteriore consulto, dopo tre visite di venerdì che sembrano non aver risolto dubbi e perplessità. Adesso sono previsti altri controlli per tutta la giornata di sabato, con la firma che è stata ancora rimandata, a data da destinarsi.

Boniface e il Milan: un accordo lampo, per un quinquennale da 3 milioni

Atterrato a Linate nel primo pomeriggio di venerdì, ora Boniface resta ancora un punto di domanda nell'attacco del Milan. L'accordo tra il club e il Bayer Leverkusen è stato raggiunto da tempo, con un prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di 30 milioni di euro. Una trattativa lampo grazie al ds Tare con il nigeriano che ha subito accettato un quinquennale da 3 milioni di euro a stagione, preferito a soluzioni come Vlahovic e Hojlund per andare ad integrare il reparto offensivo di Allegri che, al momento, resta con il solo Gimenez attaccante di ruolo.