Chi è Victor Boniface, l’amico di Osimhen per il Milan: una storia drammatica e la svolta in Norvegia

Victor Boniface è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Milan: l’attaccante nigeriano del Bayer Leverkusen è schizzato in cima alla lista per colmare l’ultimo vuoto in attacco rossonero. A soli 24 anni vanta diversi trofei in bacheca oltre ad una ottima esperienza internazionale, con una storia personale che sa di rivincita e riscatto.

Allegri cerca una punta e il Milan gli sta dando Victor Boniface, il nome più caldo del momento per l'attacco rossonero che deve integrare le ultime caselle con giocatori congrui a moduli e piani del tecnico che ha come obiettivo principale riportare il club in Champions League e ai massimi livelli in Italia. Così, il bomber del Bayer Leverkusen è balzato in cima alla lista dei desiderata, superando di slancio Hojlund e Vlahovic, grazie ad un curriculum più che invitante: un gol ogni due gare con il club tedesco, classe 2000, classico bomber d'area di rigore, nazionale nigeriano dal cartellino abbordabile, attorno ai 40 milioni di euro. E con una storia personale che sa di rivincita e riscatto.

Boniface al Milan, la trattativa a buon punto: al Leverkusen offerta formale

Le ultime notizie, che trapelano soprattutto sul fronte della stampa tedesca, raccontano di un Milan già al lavoro attraverso Tare nel presentare una offerta formale al Bayer che ha preso sul serio la proposta e la sta valutando, ben sapendo anche del gradimento dello stesso Boniface che vede di buon grado l'approdo in Serie A e in un club di prestigio come quello rossonero. Un affare che si può concludere in brevissimo tempo e che spinge l'attaccante 24enne a colmare il tassello mancante nel reparto offensivo di Allegri, per un arrivo accolto con entusiasmo anche dalla dirigenza visto che il cartellino dai 60 milioni iniziali è sceso attorno ai 40. Una valutazione che i tedeschi ritengono congrua, avendolo pagato nel 2023 "solo" 22 milioni.

Nazionale nigeriano, classico 9 d’area di rigore con il Bayer ha una media gol importante: una rete ogni due partite

Victor Boniface, dalla depressione alla rinascita diventando il "Lewandowski nigeriano"

Cresciuto in povertà e tra mille difficoltà per la perdita dei genitori in giovane età, Victor Boniface ha conosciuto anche lo spettro della depressione a causa delle problematiche familiari e a seguito di un grave infortunio. Una storia personale drammatica che Boniface ha avuto la forza di lasciarsi alle spalle cambiando radicalmente la propria vita trasferendosi nel 2019 dalla Nigeria alla Norvegia. Una svolta epocale che gli ha permesso di rinascere a livello personale e professionale: il tutto grazie all'interesse del Bodo/Glimt che lo ha fatto conoscere al grande calcio, fino all'approdo in Bundesliga col Leverkusen, dove gli è stato quasi subito dato il soprannome di "Lewandowski nigeriano" per il suo fiuto del gol.

Boniface, l'amico di Nazionale cui Osimhen predisse il titolo in Bundesliga

Anche in Nazionale si è fatto spazio nel corso degli anni, condividendo il reparto offensivo con Victor Osimhen con il quale ha stretto una buona amicizia che va oltre il campo. Lo stesso Boniface recentemente ha raccontato un retroscena del suo titolo in Germania: l'ex bomber del Napoli gli aveva predetto la vittoria in Bundesliga – poi puntualmente arrivata – con il Leverkusen, ottenuta nel 2024.

L'attacco del Milan: perché Allegri e Tare vogliono Boniface

Victor Boniface è un profilo che ben si sposa nell'attacco milanista, reparto in cui il club ha deciso di rifarsi il look lasciando andare Joao Felix, piazzando Morata al Como e Okafor in Premier tenendosi Gimenez come prima punta, insieme ad altri giocatori di spinta come Pulisic, Leao, Saelemaekers. In questo senso, l'attaccante nazionale nigeriano del Leverkusen è la classica ciliegina che va a completare la torta, vista anche la sua costanza a livello internazionale da diversi anni a questa parte.

Victor Boniface alza al cielo il titolo di Bundesliga: è stato tra i protagonisti del Leverkusen di Xabi Alonso

Nella stagione 2022-23 è stato capocannoniere in Europa League a pari merito con Marcus Rashford, con un totale di sei marcature. Ha vinto la Bundesliga, la coppa di Germania e la Supercoppa di Germania: a soli 24 anni già un discreto numero di trofei in bacheca che male non fanno. Classico numero 9 da area di rigore, Boniface unisce atletismo a versatilità innata, dedicandosi anche a scelte tecniche particolari quando richieste, come l'abilità di spostarsi lateralmente per creare spazio a inserimenti di altri compagni.

Boniface e il fiuto del gol: in Bundesliga segna ogni due partite

Boniface ha segnato 8 gol in 19 partite di Bundesliga la scorsa stagione, che lo ha visto però protagonista in negativo a causa di un infortunio alla coscia che non gli ha permesso di giocare con regolarità. Problema dal quale sembra definitivamente recuperato e che non dovrebbe impedirgli di continuare su medie gol importanti: col Bayer Leverkusen ha segnato 32 reti in 61 partite, con in aggiunta 12 assist, dimostrandosi determinante nella maggior parte delle occasioni da gol della squadra.