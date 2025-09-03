Boniface infastidito dalla domanda del giornalista sul Milan: “Credi a ciò che vuoi, non dipende da me”

Victor Boniface risponde a tono alla domanda del giornalista durante la conferenza stampa di presentazione al Werder Brema. L’attaccante era stato scartato dal Milan per via delle sue dubbie condizioni fisiche: “Credi a ciò che vuoi, se non fossi stato al 100% oggi sarei in ospedale”.

Victor Boniface è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Werder Brema. L'attaccante nigeriano è stato girato in prestito dal Bayer Leverkusen il quale, in realtà, pensava che Boniface fosse già del Milan. E invece così non è stato. L'attaccante di fatto non è mai stato ufficializzato dai rossoneri nonostante si fosse recato in Italia per le visite mediche di rito. Ci sono stati però dei dubbi da parte del club sulle sue condizioni fisiche, specie per via del suo ginocchio destro operato in passato per la rottura del legamento crociato e altre problematiche muscolari.

Dalle visite approfondite di fatto non ci sono state grosse garanzie e Boniface è tornato in Germania. E così durante la conferenza stampa del Werder Brema c'erano tante curiosità riguardanti proprio il suo stato di forma. Al giocatore è stato chiesto se fosse vero ciò che si legge sui social e giornali riguardante le condizioni fisiche non rassicuranti di Boniface dopo le visite al Milan. E il giocatore, visibilmente infastidito ha risposto: "Qualsiasi cosa tu voglia credere puoi crederci, non dipende da me… Non mi interessa".

Il giocatore successivamente dà una risposta molto più netta al giornalista in questione il quale gli aveva posto la domanda: "Se il mio corpo non fosse al 100% oggi sarei in ospedale e non qui a parlare con te". Insomma, che si parlasse della vicenda Milan era chiaro ma era ovvio anche che allo stesso giocatore non facesse piacere tornare a parlare di quanto accaduto col Milan: "L'accordo non è andato in porto non per colpa mia – ha detto ancora Boniface -. Hanno deciso loro di non procedere, ma ho una mentalità forte… Se l'accordo doveva fare si sarebbe fatto ma se non era destino allora guardo avanti".

Leggi anche Boniface esplode dopo il trasferimento saltato al Milan: lo sfogo in pidgin english

Boniface ha dimostrato di avere però le idee chiare sul suo presente che in questo momento lo vedrà ancora protagonista in Bundesliga con la maglia del Werder Brema: "Il mio obiettivo è cercare di rimanere sano e in forma; giocare tutto l'anno senza infortuni e aiutare la squadra in tutti gli aspetti che posso…". Dal canto suo il Milan dopo averlo scartato ha puntato su Harder prima di tirare il freno anche su questa opzione assicurandosi poi le prestazioni di Nkunku.