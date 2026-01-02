Boniface ha nuovi problemi al ginocchio, il Werder lo restituisce al Bayer: a 25 anni pensa al ritiro

Victor Boniface dovrà operarsi ancora al ginocchio. Il calciatore, che fu scartato dal Milan la scorsa estate, è stato rispedito al Bayer Leverkusen dal Werder Brema, che ha chiuso in anticipo il prestito.

Di questi tempi, due anni fa, il nome di Victor Boniface era sulla bocca di tutti. Essendo nigeriano in tanti lo avevano definito il nuovo Victor Osimhen, suo connazionale. Ma negli ultimi due anni nulla è girato a suo favore e adesso, a 25 anni, Boniface sta pensando addirittura, già, al ritiro al calcio, a causa di continui problemi al ginocchio. Il Werder Brema ha interrotto il prestito e lo ha liquidato, così su due piedi, mentre a breve l'attaccante dovrà sottoporsi a un altro intervento.

Il Werder Brema termina il prestito e rispedisce Boniface al Leverkusen

È durata pochi mesi l'esperienza di Boniface con il Werder Brema che, come ha scritto la Bild, ha deciso di chiudere il prestito anticipatamente ridando il calciatore al Bayer Leverkusen, proprietario del cartellino. Undici partite e due assist in Bundesliga (ma solo con 326 minuti giocati, praticamente tre partite intere e un tempo) e soprattutto un problema al ginocchio, l'ennesimo, che lo costringerà a un altro intervento. I problemi di Boniface non sono certo una novità. Il Milan la scorsa estate cercò di tesserarlo, ma Boniface non superò le visite mediche e l'operazione saltò, con il club che ripiegò su Nkunku.

Nell’immagine Boniface a Milano quando ha effettuato, lo scorso agosto, le visite mediche per il Milan, che non lo ha tesserato.

C'è chi paventa l'ipotesi ritiro a 25 anni per Boniface

In Germania, sempre la Bild, sostiene che Boniface esasperato potrebbe decidere addirittura di lasciare il calcio, cioè di operarsi prima e poi di ritirarsi dall'attività. È una ipotesi un po' estrema, considerato anche il contratto ancora valido con il Bayer Leverkusen, ma i problemi al ginocchio tormentano il nigeriano che ai tempi del Bodo/Glimt subì due lesioni al legamento crociato (nel 2019 e nel 2020) e che avrebbe dovuto operarsi già la scorsa estate, ma aveva esitato rimandando l'intervento che ora è consigliato anzi raccomandato espressamente dai medici.