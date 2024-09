video suggerito

Boniface fa una giocata surreale in ‘stile Henry’, il telecronista non ci crede: “È uno scherzo” Boniface è stato protagonista di una giocata surreale in ‘stile Henry’ nel match vinto dal Bayer Leverkusen in casa del Feyenoord, nemmeno il telecronista non ci crede: “È uno scherzo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Victor Boniface ha lasciato il segno nel match che segnava il ritorno del Bayer Leverkusen in Champions League, anche senza far gol. L'attaccante nigeriano è stato protagonista di una giocata surreale in ‘stile Henry' e nemmeno il telecronista non ci crede: "È uno scherzo".

Il calciatore si è preso la scena con una bellissima giocata nella fase preparatoria del secondo gol dei tedeschi sul campo del Feyenoord: con uno straordinario gioco di gambe Boniface ha prima saltato due avversari con due tunnel consecutivi e poi si è preparato a tirare con il piede destro ma ha passato la palla a Frimpong con il piede sinistro, guardando dall'altra parte. Il compagno ha poi crossato per Alex Grimaldo che ha insaccato in rete.

Il ‘fake pass' di Boniface: una giocata in ‘stile Henry'

In Francia lo chiamano "passe cachée" e in inglese "fake pass" ma il succo non cambia: Bonfice ha fatto una giocata fantastica prendendosi la copertina del match vinto dalla sua squadra e ricordando quello che faceva Thierry Henry, il quale si dilettava spesso in questo tipo di passaggio per disorientare gli avversari e permettere alla sua squadra di avere un tempo di gioco avanti agli altri.

Anche il telecronista è stupito: "È uno scherzo, non l'ha fatto di proposito". Invece sì, e lo confermano anche i suoi compagni di squadra. Florian Wirtz dopo la gara confessato che si tratta di una giocata che fa spesso in allenamento: "È la sua mossa distintiva. Penso che sia il migliore nel mondo del calcio a farlo".

Esordio super per il Bayer Leverkusen: 4-0 al Feyenoord

Il Bayer Leverkusen, campione di Germania in carica, si è dimostrato molto più forte del Feyenoord e ha annichilito gli olandesi davanti al loro pubblico. Mattatore di serata è stato il solito Florian Wirtz, imprendibile e autore di una doppietta; poi ci sono state le reti di Grimaldo e l'autorete di Wellenreuther.

Una dimostrazione di forza da parte della squadra tedesca, che si candida ad un ruolo da protagonista in questa Champions League.

Dopo questa trasferta in terra olandese, il Bayer proseguirà il suo cammino contro Milan, Brest, Liverpool, Salisburgo, Inter, Atlético Madrid e Sparta Praga.