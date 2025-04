Darderi fa saltare i telecronisti dalla sedia con un punto mostruoso a Monaco: “È spuntato dal nulla”

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Luciano Darderi sembra aver ritrovato la strada giusta. Il tennista italiano prosegue nella sua striscia di risultati positivi, vincendo il confronto degli ottavi di finale del torneo di Monaco contro Kecmanovic. Successo in tre set, in rimonta, per il numero 47 del mondo contro il tennista che lo segue in classifica. Una vittoria fortemente voluta, che può essere fotografata nel migliore dei mondi da un punto eccezionale messo a segno proprio nelle fasi iniziali del terzo set.

Darderi sugli scudi a Monaco, battuto Kecmanovic

Il fresco vincitore del torneo di Marrakech ha lottato come un leone, andandosi a prendere dunque quella che è la settima vittoria consecutiva. Nel quinto game del parziale decisivo, ha tagliato le gambe a Kecmanovic con un punto che ha mostrato tutto il suo carattere. Con l'avversario a comandare il gioco, Luciano si è trovato a difendersi. Dopo che il serbo era riuscito ad aprirsi il campo sul suo rovescio, all'azzurro non è rimasto altro che alzare un pallonetto tutt'altro che insidioso. Kecmanovic ha smashato facilmente, ma non ha sorpreso il giocatore dall'altra parte del campo.

Il colpo super di Darderi, Kecmanovic impietrito

Darderi che era praticamente a ridosso dei tabelloni principali, ha creduto alla possibilità di raggiungere la pallina. Azzeccando la direzione del colpo, risolutivo, di Kecmanovic, il tennista italiano ha risposto di rovescio da una posizione davvero complicata trovano un clamoroso passante vincente che ha lasciato di sasso l'avversario. Punto da applausi e anche i telecronisti ufficiali dell'evento sono balzati sulla sedia per esaltare la giocata di Darderi che sembrava essersi "consegnato" a Kecmanovic ed invece è riuscito a fare il colpaccio.

Queste le parole dei telecronisti di Tennis TV, estasiati di fronte al recupero di Luciano Darderi: "Ce l'ha fatta, arrivando dal nulla (riferimento alla posizione del tennista che sembrava sparito dallo schermo, ndr). Incredibile come abbia coperto il campo. Voglio dire, guarda quanto si era messo in una posizione vantaggiosa Kecmanovic. Quella era la sua unica opzione, ed è riuscito a farcela".