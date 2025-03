video suggerito

Bologna devastante, spazza via la Lazio: vince 5-0, scavalca la Juventus al quarto posto La squadra di Italiano perfezione nella ripresa un successo netto. L'uno-due di Orsolini e Ndoye è micidiale, i biancocelesti crollano. Il risultato diventa mortificante con le reti di Castro e Fabbian.

Il Bologna schianta la Lazio con un 5-0 netto, poderoso e aggancia il quarto posto in attesa che la Juventus giochi al Franchi contro la Fiorentina. La squadra di Italiana è stata devastante, soprattutto nella ripresa quando nel giro di un paio di minuti ha mollato ai biancocelesti prima il colpo che li ha storditi poi li ha mandati al tappeto. Uno-due micidiale di Orsolini e Ndoye che fanno filotto con il vantaggio di Odgaard siglato nel primo tempo. Non fosse stato per la mano provvidenziale di Provedel, l'esito dei primi 45 minuti sarebbe stato anche più severo. Il poker di Castro arriva come la ciliegina sulla torta che esalta il Dall'Ara e gli emiliani, spazzando via una diretta concorrente per entrare in zona Champions. Finita? No, C'è gloria anche per Fabbian. Per la Lazio è una botta tremenda.

Il risultato è pesante per la formazione di Baroni ma ci sta tutto alla luce di quanto visto in campo e dell'ennesima emergenza a cui il tecnico ha dovuto fare fronte: nell'immediata vigilia dl match, durante il riscaldamento, Tavares ha alzato bandiera bianca per un problema muscolare. Non basta, però, questo episodio a giustificare il tracollo dei capitolini, apparsi in balia dei rossoblù padroni del campo, dominatori assoluti, capaci di tenere una pressione tale da non lasciare respiro e far valere la migliore condizione di forma rispetto a un avversario provato (anche) dagli impegni di Coppa.

Le reti. Che non sia giornata per la Lazio lo si capisce da come matura la rete dell'1-0 del Bologna. Al primo, vero affondo passano i padroni di casa. Miranda innesca Odgaard che anticipa Gila e in spaccata la mette dentro. La squadra di Italiano mantiene l'iniziativa, soffoca ogni tentativo degli ospiti e va vicina al raddoppio con Orsolini. Si tratta delle prove generali di quanto accadrà nel secondo tempo. È nella parte iniziale che l'inerzia dell'incontro cambia in maniera radicale e per i capitolini è uno shock. Ndoye confeziona il 2-0, servendo a Orsolini la palla che deposita alle spalle del portiere grazie a un tocco delizioso. E sarà lo stesso Ndoye a calare il tris poco dopo grazie a un'incursione di Ferguson.

Pobega Gila ed entra in area: puntuale il pallone al centro per Castro, che anticipa Romagnoli, fa gol poi prende un giallo ingenuo. A una manciata di minuti dal 90° il parziale diventa mortificante per la Lazio: Marusic è in bambola ne approfitta Fabbian che di testa fa 5-0. Bologna gode, Lazo a casa a capo chino.