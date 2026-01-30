Bologna contro il Brann ai playoff di Europa League, le date: rischio derby con la Roma agli ottavi

Il Bologna di Vincenzo Italiano affronterà il Brann nel playoff di Europa League. Si tratta di un déjà-vu, visto che le due squadre si erano già incrociate durante la League Phase. Era il 6 novembre allo stadio Renato Dall’Ara e la partita si era conclusa 0-0, un risultato che, alla luce della stagione dei rossoblù, lascia ancora un pizzico di rimpianto perché in caso di vittoria gli emiliani potevano infilarsi tra le prime otto evitando gli spareggi.

A febbraio, però, Orsolini e compagni avranno la possibilità di rifarsi: l’avversario è noto e, sulla carta, non tra i più temibili. Le date dei play-off del secondo torneo continentale: giocheranno il 19 e il 26 febbraio.

Tutte le sfide dei playoff: Ludogorets-Ferencvaros; Dinamo Zagabria-Genk; Celtic-Stoccarda; Panathinaikos-Viktoria Plzen; Paok-Celta Vigo; Fenerbahce-Nottingham Forest e Lille-Stella Rossa.

Europa League, possibile derby italiano agli ottavi

Se il Bologna dovesse superare il Brann, agli ottavi di finale ci potrebbe essere un derby tutto italiano contro la Roma di Gian Piero Gasperini, già qualificata direttamente alla fase successiva grazie al pareggio in casa del Panathīnaïkos.

In alternativa, i rossoblù potrebbero trovarsi a sfidare il Friburgo di Vincenzo Grifo, attualmente settimo in Bundesliga. Incontri a dir poco pericolosi ma evitare uno scontro tutto italiano sarebbe meglio, sia per il percorso delle squadre che per il Ranking UEFA.

Aston Villa o Lione ai quarti per Roma e Bologna

Roma e Bologna si trovano nella parte ‘bassa' del tabellone dell'Europa League 2025-2026, il che apre la possibilità di un incontro contro l’Aston Villa ai quarti. L’altra opzione sarebbe il Lione. Due delle candidate per la vittoria finale.

Tutto sarà deciso dal sorteggio del 27 febbraio, che definirà ottavi, quarti e semifinali.