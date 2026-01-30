Europa League
video suggerito
video suggerito

Bologna contro il Brann ai playoff di Europa League, le date: rischio derby con la Roma agli ottavi

Il Bologna affronterà il Brann nel playoff, rivivendo il match già giocato in novembre. In caso di qualificazione, agli ottavi potrebbe esserci un derby italiano contro la Roma o lo scontro col Friburgo, con l’Aston Villa possibile avversario ai quarti.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Vito Lamorte
3 CONDIVISIONI
Immagine

Il Bologna di Vincenzo Italiano affronterà il Brann nel playoff di Europa League. Si tratta di un déjà-vu, visto che le due squadre si erano già incrociate durante la League Phase. Era il 6 novembre allo stadio Renato Dall’Ara e la partita si era conclusa 0-0, un risultato che, alla luce della stagione dei rossoblù, lascia ancora un pizzico di rimpianto perché in caso di vittoria gli emiliani potevano infilarsi tra le prime otto evitando gli spareggi.

A febbraio, però, Orsolini e compagni avranno la possibilità di rifarsi: l’avversario è noto e, sulla carta, non tra i più temibili. Le date dei play-off del secondo torneo continentale: giocheranno il 19 e il 26 febbraio.

Immagine

Tutte le sfide dei playoff: Ludogorets-Ferencvaros; Dinamo Zagabria-Genk; Celtic-Stoccarda; Panathinaikos-Viktoria Plzen; Paok-Celta Vigo; Fenerbahce-Nottingham Forest e Lille-Stella Rossa.

Leggi anche
Roma qualificata agli ottavi di Europa League, Bologna ai playoff con Dinamo Zagabria o Brann

Europa League, possibile derby italiano agli ottavi

Se il Bologna dovesse superare il Brann, agli ottavi di finale ci potrebbe essere un derby tutto italiano contro la Roma di Gian Piero Gasperini, già qualificata direttamente alla fase successiva grazie al pareggio in casa del Panathīnaïkos.

In alternativa, i rossoblù potrebbero trovarsi a sfidare il Friburgo di Vincenzo Grifo, attualmente settimo in Bundesliga. Incontri a dir poco pericolosi ma evitare uno scontro tutto italiano sarebbe meglio, sia per il percorso delle squadre che per il Ranking UEFA.

Immagine

Aston Villa o Lione ai quarti per Roma e Bologna

Roma e Bologna si trovano nella parte ‘bassa' del tabellone dell'Europa League 2025-2026, il che apre la possibilità di un incontro contro l’Aston Villa ai quarti. L’altra opzione sarebbe il Lione. Due delle candidate per la vittoria finale.

Tutto sarà deciso dal sorteggio del 27 febbraio, che definirà ottavi, quarti e semifinali.

Immagine
Immagine
Europa League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Bologna
Calcio
Europa League 2025/26
3 CONDIVISIONI
Immagine
AUSTRALIAN OPEN
Sinner cede ad un infinito Djokovic dopo una battaglia di 5 set: Nole in finale con Alcaraz
Sinner eliminato da Djokovic in semifinale dopo una sfida infinita: cosa è andato storto
Djokovic svela la frase sussurrata a Sinner: "Per colpa sua ho dovuto cambiare numero di telefono"
Alcaraz in finale dopo una battaglia epica contro Zverev, tra crampi e vomito vince 7-5 al 5° set
Zverev esplode mentre Alcaraz sta male: "Che st******e, state proteggendo lui e Sinner"
Succo di sottaceti, cos'è la disgustosa bevanda che ha salvato Alcaraz quando aveva i crampi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Europa League
api url views