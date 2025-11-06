Bologna-Brann, dove vederla oggi in TV e streaming: Italiano lancia Dallinga e Bernardeschi, le formazioni

Il Bologna ospita il Brann per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League allo stadio Renato Dall’Ara: fischio d’inizio alle ore 21:00 con diretta Tv e streaming su Sky. Le formazioni di Italiano e Alexandersson.

Il Bologna scende in campo per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League e affronterà il Brann: si gioca allo stadio Renato Dall'Ara con fischio d'inizio alle ore 21:00 con diretta Tv e streaming su Sky.

La squadra di Vincenzo Italiano è chiamata a confermare la crescita mostrata nelle ultime uscite. Al Dall’Ara arrivano i norvegesi del Brann, con i rossoblù decisi a centrare la prima vittoria europea davanti al proprio pubblico. Dopo tre turni, il Bologna ha raccolto 4 punti: sconfitta all’esordio contro l’Aston Villa, pareggio con il Friburgo e successo in trasferta sul campo dell’FCSB a Bucarest. Il Brann di Alexandersson, invece, occupa il terzo posto nel campionato norvegese e l’ottava posizione nella League Phase di Europa League, frutto di due vittorie e una sconfitta nelle prime tre gare UEFA.

Partita: Bologna-Brann

Dove: stadio Renato Dall'Ara, Bologna

Quando: giovedì 6 novembre 2025

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Competizione: Europa League, fase a campionato (4ª giornata)

Dove vedere Bologna-Brann in TV: la diretta esclusiva della partita

La partita tra Bologna e Brann non si potrà vedere in chiaro. Il match di Europa League sarà visibile in esclusiva su Sky che detiene i diritti della competizione. Nello specifico il confronto sarà disponibile su tre canali, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 253 in esclusiva assoluta. Telecronaca di Paolo Ciarravano e Giancarlo Marocchi mentre su Diretta Gol il racconto del match toccherà a Daniele Barone.

Bologna-Brann, dove vederla in diretta streaming: l'orario

La partita della squadra di Vincenzo Italiano si potrà vedere in diretta streaming su Sky Go, il servizio della pay tv satellitare, o NOW sfruttando dispositivi portatili come smartphone e tablet, o fissi come computer e pc. Il fischio d'inizio del match è fissato per le ore 21:00.

Bologna-Brann, le probabili formazioni di Italiano e Alexandersson

Il Bologna esce dalla trasferta di Parma con una pesante perdita: Remo Freuler, perno del centrocampo, dovrà restare ai box per circa due mesi a causa di una frattura alla clavicola. In difesa è atteso il rientro di Vitik, mentre sulla sinistra tornerà dal primo minuto Cambiaghi. In attacco restano aperti i ballottaggi: Castro o Dallinga in base al turnover, e tra Odgaard (titolare nelle ultime due) e Fabbian per il ruolo di trequartista.

Il Brann, reduce da una sconfitta per 2-1 contro il Bryne nell’Eliteserien, dovrebbe riproporre l’undici titolare, fatta eccezione per gli infortunati Magnusson e Myhre, ancora indisponibili.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Vitik, Lykogiannis; Pobega, Moro; Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Italiano.

BRANN (4-3-3): Dyngeland; Dragsnes, Helland, Knudsen, De Roeve; Guðmundsson, Sørensen, Kornvig; Finne, Holm, Mathisen. Allenatore: Alexandersson.