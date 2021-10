Bodo Glimt-Roma in TV su Sky o DAZN: formazioni e dove vedere la partita di Conference League Bodo Glimt-Roma, partita della terza giornata della fase a gironi della Conference League, è in programma oggi, giovedì 21 ottobre 2021 alle 18.45 all’Aspmyra Stadion di Bodo. Il match sarà trasmesso in diretta TV su Sky e sarà visibile in streaming su DAZN. Mourinho, che comanda il Gruppo C, effettuerà un massiccio turnover. Spazio assicurato per Shomurodov e Perez.

La Roma oggi gioca in Norvegia contro il Bodo Glimt, in un match valido per la terza giornata della fase a gironi di Conference League. La partita è in programma oggi giovedì 21 ottobre alle 18:45 all'Aspmyra Stadion. Il match sarà trasmesso in diretta TV e streaming sia da Sky che su Dazn.

La Roma è al primo posto nella classifica del Gruppo C, a punteggio pieno dopo le vittorie sul Cska Sofia e sullo Zorya: i giallorossi di Mourinho vogliono qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta e sperano di farlo con qualche turno di anticipo, provando a riscattare anche la sconfitta contro la Juve in campionato.

Turnover quasi totale nella formazione della Roma, che non snobba l'incontro, ma che ha bisogno di far rifiatare i titolari in vista del match di campionato contro il Napoli. Mourinho lancia Shomurodov, El Shaarawy e Carles Perez in attacco, mentre in difesa tocca a Kumbulla e Calafiori. Undici titolare per il Bodo.

Partita: Bodo Glimt-Roma

Bodo Glimt-Roma Quando si gioca : giovedì 21 ottobre 2021

: giovedì 21 ottobre 2021 Dove si gioca : Aspmyra Stadion, Bodo

: Aspmyra Stadion, Bodo Orario : 18.45

: 18.45 Canale TV : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Diretta streaming : SkyGo, Now

: SkyGo, Now Competizione: Conference League, 3a giornata

Dove vedere Bodo Glimt-Roma di Conference League in TV

Il match della Conference League tra il Bodo Glimt e la Roma sarà trasmesso in diretta TV e in esclusiva da Sky, che manderà in onda l'incontro sui canali 203 (Sky Sport Football) e 253 (Sky Sport). Bodo-Roma sarà commentata da Zancan e Marocchi.

Bodo Glimt-Roma, dove vederla in streaming

La partita di Conference League tra il Bodo Glimt e la Roma si potrà seguire anche in streaming e sarà visibile sia tramite Sky Go, possono utilizzarlo gli abbonati di Sky, sia con Now che con DAZN, che detiene anche i diritti televisivi di questa manifestazione.

Le probabili formazioni di Bodo Glimt-Roma di Conference League

Formazioni tipo per la squadra norvegese, che lo scorso anno sfidò il Milan nei preliminari di Europa League. Ampio turnover invece per la Roma. Mourinho ha intenzione di risparmiare tantissimi titolari, in avanti spazio per Perez, El Shaarawy e Shomourodov.

Bodo Glimt (4-3-3): Haikin; Sampsted, Lode, Hoibraten, Bjorkan; Fet, Berg, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino. All. Knutsen.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Kumbulla, Calafiori; Cristante, Darboe; Perez, Pellegrini, El Shaarawy, Shomurodov. All. Mourinho.

Le prossime partite della Roma in Conference League

I giallorossi sono al comando del Gruppo C, girone che comprende il Galatasaray e il CSKA Sofia oltre al Bodo Glimt. Ecco il calendario e le prossime partite della Roma in Conference League.