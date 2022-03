Bodo/Glimt-Roma ai quarti di Conference League, il tabellone completo: quando si gioca La Roma affronterà il Bodo/Glimt nei quarti di finale di Europa League. La squadra di Mourinho ritroverà la squadra con cui ha perso 6-1 nella fase a gironi in caso di vittoria e qualificazione in semifinale, se la vedrà con la vincente di Bodo/Glimt-Roma.

A cura di Marco Beltrami

Sorteggiato il tabellone dei quarti di finale di Conference League. La Roma reduce dal successo negli ottavi sul Vitesse, affronterà nuovamente il Bodo/Glimt. Sarà l'occasione per la rivincita per i giallorossi di Mourinho che hanno già affrontato i norvegesi nella fase a gironi, incassando una pesantissima sconfitta in trasferta, con il punteggio di 6-1 e pareggiando 2-2 all'Olimpico. Un avversario dunque da non sottovalutare per la Roma, che comunque ha scansato ostacoli più duri almeno sulla carta come Marsiglia e Leicester.

Una sfida dunque intrigante per la formazione italiana, che conosce già il suo destino in caso di superamento del turno contro il Bodo/Glimt. La vincente di questo incrocio infatti affronterà quella della sfida tra il Leicester e il PSV Eindhoven. L'altra semifinale invece sarà quella che sarà definita dai due match Feyenoord-Slavia Praga e Marsiglia-PAOK.

Il tabellone dei quarti di Conference League: la Roma affronterà il Bodo/Glimt

Questo il tabellone completo dei quarti di finale di Conference League. Non mancano gli incroci intriganti, oltre al replay tra la Roma e i norvegesi del Bodo. La sfida più interessante sembra essere quella tra il Leicester e il PSV Eindhoven. L'altra grande favorita, il Marsiglia, se la vedrà con il PAOK Salonicco. A completare Feyenoord-Slavia Praga. Questi gli abbinamenti dei quarti:

Bodø/Glimt (Norvegia)-Roma (Italia)

Feyenoord (Olanda)-Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Marsiglia (Francia)-Paok Salonicco (Grecia)

Leicester City (Inghilterra)-PSV Eindhoven (Olanda)

Quando si gioca Bodo/Glimt-Roma per i quarti di Conference League: le date delle partite

Il calendario dei match della UEFA Conference League è ormai noto da tempo. Si conoscono già le date dei quarti di finale, il match tra il Bodo e la Roma, così come tutti gli altri validi per l'andata si disputeranno giovedì 7 aprile alle ore 21. Il ritorno dei quarti è previsto una settimana più tardi, ovvero il 14 aprile sempre alle ore 21. I giallorossi saranno di scena all'Olimpico. Già note anche le date delle semifinali, con andata il 28 aprile e ritorno il 5 maggio, con la finale in programma il 25 maggio alle ore 21 in Albania nello stadio Arena Kombëtare di Tirana.