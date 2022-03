La Roma è ai quarti di finale di Conference League, Abraham scaccia i fantasmi: 1-1 con il Vitesse Un gol di Abraham al 90′ regala alla Roma la qualificazione ai quarti di finale della Conference League: l’1-1 dell’Olimpico contro il Vitesse permette ai giallorossi di avanzare nella competizione europea.

A cura di Michele Mazzeo

La Roma non brilla contro il modesto Vitesse all'Olimpico ma conquista l'accesso ai quarti di finale della Conference League. Gli uomini di José Mourinho soffrono, vanno in svantaggio in avvio di ripresa ma al 90′ trovano il gol con Abraham che, complice 1-0 dell'andata in terra olandese, vale il passaggio del turno nella competizione europea che, vista la discontinuità in campionato (dove domenica affronteranno la Lazio nel derby) e l'eliminazione dalla Coppa Italia, rappresenta adesso l'unico vero obiettivo stagionale.

Nel sorteggio di venerdì i giallorossi conosceranno chi sarà l'avversario con cui dovranno vedersela ai quarti: nessuna corazzata nell'urna di Nyon con Leicester, Marsiglia e PSV che, probabilmente, sono le squadre che è meglio evitare. Buone notizie dunque per lo Special One che vede i capitolini candidarsi seriamente a diventare la prima squadra ad alzare il nuovo trofeo istituito dalla Uefa. Per farlo però Nicolò Zaniolo e compagni dovranno alzare il proprio rendimento.

Quanto visto nel match casalingo contro il Vitesse infatti non basterebbe. Dopo un primo tempo noioso e con pochissime emozioni, difatti in avvio di ripresa gli uomini di Mourinho, autori di diversi errori banali in fase di costruzione, sono sopresi dalla prodezza balistica di Wittek che con una precisa conclusione al volo da fuori area fulmina Rui Patricio portando in vantaggio i suoi e riportando così in parità il discorso qualificazione.

Solo dopo lo svantaggio la Roma si sveglia provando ad impensierire con maggior continuità la retroguardia olandese ma la scarsa precisione di Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan e i riflessi di Houwen sul tiro ravvicinato di Cristante cristallizzano il risultato. Ma allo scoccare del 90′ arriva il gol di Abraham (7° centro in Conference League, 21° stagionale in maglia giallorossa) su assist di Karsdorp a spedire la Roma ai quarti di finale.