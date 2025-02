video suggerito

Boban distrugge Theo Hernandez in diretta: “È il grande colpevole, se lo merita perché lo fa da anni” Boban fa a pezzi Theo Hernandez dopo l’eliminazione del Milan dalla Champions contro il Feyenoord per via della sua espulsione per simulazione: “Lo fa da anni, se lo merita”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Fabrizio Rinelli

582 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Milan viene clamorosamente eliminato dalla Champions League dopo il pareggio di San Siro contro il Feyenoord e tutte le colpe vengono attribuite a Theo Hernandez per via di quell'espulsione ingenua per doppia ammonizione. Negli studi di Sky, nel classico programma d'approfondimento dedicato alla Champions, Boban in diretta distrugge completamente il terzino francese dandogli tutte le responsabilità di questo ko. Il giudizio dell'ex stella del Milan è perentorio: "Mi dispiace perché bisogna andare all'origine del problema".

Il croato mette in fila tutte le tappe di una stagione sbagliata e sottolinea le colpe del francese: "Stasera Theo è veramente il grande colpevole, anche se ha cominciato a giocare benissimo, ma in quel momento paga, e da anni lo fa". Boban fa riferimento alle simulazioni di Hernandez: "Mi dispiace tantissimo per il Milan che sia successo stasera – ha spiegato -. Ma lui se lo merita, come ha fatto a Monza, da anni lo diciamo. L'arbitro Marciniak lo vede, ha gli attributi e dice "arrivederci" e lì cambia la partita..".

La simulazione di Theo Hernandez.

Boban sottolinea dunque l'atteggiamento sbagliato del giocatore in un momento chiave della stagione e in una partita così importante, ma punta il dito anche contro i cambi fatti da Conceicao: "I cambi sono stati discutibili, Gimenez non può sostituirlo". Poi l'opinionista Sky mette in fila tutte le tappe che hanno portato oggi il Milan a vivere una stagione del genere: "Si è arrivati a questo da Zagabia al mercato, ma anche per tante scelte sbagliate – spiega -. Adesso è arrivato un po' il momento di tirare le somme, il Milan non è mai stato il Milan quest'anno".

Le parole di Boban su Theo Hernandez

Sull'argomento riguardante la leggerezza del terzino francese, si è espresso anche Conceicao che nell'intervista post partita ha spiegato: "Theo lo conosco da tanto e sia io che il suo allenatore possono fare di più per lui". Boban invece è stato ancora molto duro con lui: "Theo irresponsabile e deconcentrato, gialli assurdi". Insomma, l'espulsione al minuto 51 ha condannato il Milan ha subire il gol del pareggio dagli olandesi che hanno subito approfittato senza perdersi troppo portandosi a casa una qualificazione insperata alla vigilia.