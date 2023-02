Biglietti semifinale Coppa Italia tra Inter e Juve: i costi e quando acquistarli per andata e ritorno Juventus e Inter si sfideranno nella semifinale di Coppa Italia. Ecco tutto quello che c’è da sapere al momento sui biglietti della sfida che si disputerà con la formula di andata e ritorno.

A cura di Marco Beltrami

Inter e Juventus si sfideranno nella semifinale di Coppa Italia, con in palio la finale contro la vincente di Cremonese-Fiorentina. Le semifinali del torneo si giocheranno con la formula andata e ritorno con le date ufficiali che sono già note. Juventus-Inter sarà la semifinale d'andata e si disputerà il 4 aprile all'Allianz Stadium di Torino presumibilmente alle ore 21, mentre il ritorno Inter-Juventus è in programma allo stadio Meazza di Milano mercoledì 26 aprile alle ore 21. La squadra di Simone Inzaghi e quella di Massimiliano Allegri, reduci rispettivamente dai successi contro Atalanta e Lazio, sono le due finaliste della scorsa edizione quando a trionfare furono i nerazzurri. I biglietti per la semifinale di Coppa Italia non sono ancora stati messi in vendita. Ecco tutte le info e quali potrebbero essere i prezzi.

Juve-Inter all’Allianz Stadium, i possibili costi dei biglietti per il 4 aprile

Juventus-Inter sarà dunque la semifinale d'andata della Coppa Italia 2022/2023. La vendita dei biglietti per la partita non è ancora iniziata. Difficile stabilire dunque al momento i prezzi, anche se ci si può fare un'idea sulla base di quelli relativi alla sfida dei quarti tra Juventus e Lazio. In questo caso si andava su cifre comprese tra i 20 e i 30 euro per le curve, salendo poi per gli altri settori dell’Allianz Stadium. Per un biglietto della tribuna somme comprese tra i 30 e i 60 euro (78 il costo nella ovest 1-Comfort), con prelazioni e sconti per gli abbonati. Per quanto riguarda il settore ospiti, cifre tra i 21 e i 23 euro più le commissioni web. Considerato che si tratta di una semifinale, i prezzi per Juve-Inter potrebbero andare incontro ad un aumento. Per comprare i biglietti bisognerà sfruttare il servizio online del sito della Juventus, alla sezione shop, iscrivendosi allo stesso.

Biglietti Inter-Juve al San Siro il 25 aprile: costi e come acquistarli

Anche in questo caso, non si hanno né informazioni su quando saranno in vendita i biglietti per Inter-Juventus, né i prezzi degli stessi. Nel caso di Inter-Atalanta dei quarti di finale, il club milanese ha messo a disposizione degli abbonati una prelazione di 2 euro, unita alla vendita libera dei tagliandi proprio per favorire l’affluenza dei tifosi. Dove comprarli? Su Inter.it e nei punti vendita. Per gli ospiti, possibile comprare il ticket a 5 euro, su vivaticket.com e nei punti vendita. Bisognerà aspettarsi un notevole aumento per la semifinale, considerando l’importanza della sfida contro la Juventus. Per il confronto di campionato si va da un minimo di 65 euro per le curve fino ad un massimo di più di 200 euro, salendo poi per le tribune dove si superano i 300 euro. I costi dei biglietti della Coppa Italia però dovrebbero essere inferiori rispetto a questi, considerando anche che si tratta di un confronto infrasettimanale.