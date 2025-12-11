Bernardeschi show trascina il Bologna in Europa League: fa doppietta e mette ko il Celta Vigo in casa

Il Bologna si porta a 11 punti nella classifica generale di Europa League dopo il prezioso successo conquistato in casa del Celta Vigo. Protagonista assoluto della serata Federico Bernardeschi. L'ex Fiorentina e Juventus sale in cattedra nella ripresa pareggiando prima su rigore e recuperando dunque l'iniziale vantaggio degli spagnoli messi a segno nel primo tempo da Zaragoza, poi qualche minuto dopo con un tiro di punta sinistro insacca un pallone nell'angolo portando avanti la squadra di Italiano che al triplice fischio festeggia per questi tre punti pesantissimi.

Celta in vantaggio nel primo tempo ma il Bologna spreca tanto

Il primo tempo si è chiuso con il vantaggio del Celta Vigo per 1-0. Il Bologna però avrebbe meritato quantomeno un pari per le occasioni create ma sicuramente sprecate. Prima Bernardeschi poi Holm vanno a un passo dal gol del vantaggio ma sono i padroni di casa ad andare per primi avanti. Incursione di Swedberg che indisturbato entra in area di rigore poi mette in mezzo per Zaragoza che tutto solo appoggia alle spalle di Ravaglia. Un gol che stordisce un po' il Bologna che però reagisce continuando a costruire occasioni da gol.

Il Bologna va infatti subito vicino al pareggio, Rowe parte in profondità in posizione regolare ma davanti a Radu manda incredibilmente fuori. A pochi minuti dal termine della prima frazione ecco un'altra grande chance per Castro che si libera in posizione regolare e calcia a tu per tu con Radu che compie un grande intervento e manda in angolo. Il Bologna avrebbe di fatto meritato il pari ma alla fine rientra negli spogliatoi dopo il primo tempo sotto di un gol e con il rammarico di aver sprecato davvero tantissimo.

Il Bologna si rialza nella ripresa

Nella ripresa dunque Italiano entra in campo col suo Bologna consapevole di dover cambiare poco ma indicare ai propri giocatori di essere solo più precisi. Gli emiliani di fatto partono fortissimi e si rendono pericolosi con Castro, la cui conclusione al volo finisce a lato. Poco dopo Pobega va in gol su assist di Bernardeschi ma viene segnalata dal VAR posizione irregolare proprio per l'ex Juve che aveva ricevuto palla da Moro e successivamente servita a Pobega. Il gol però è nell'aria e arriva subito dopo con un episodio piuttosto insolito. Pobega va giù in area di rigore ma l'arbitro, dopo aver fischiato inizialmente il penalty, interrompe l'azione per fuorigioco anche se la posizione del centrocampista era al limite.

Dopo un check col VAR viene di fatto cancellato il fuorigioco e confermata la decisione dell'arbitro di assegnare rigore che Bernardeschi trasforma segnando il gol dell'1-1. Proprio l'ex Fiorentina e Juventus diventa protagonista assoluto facendo doppietta subito con un'incursione in area di rigore e un tiro con la punta sinistra che si insacca alle spalle del portiere. Nel finale di partita il Bologna gestisce al meglio il risultato e prova più volte a fare il tris ma il risultato resta di 1-2 che consente al Bologna di portarsi a casa tre punti pesantissimi.