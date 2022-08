Bernardeschi sempre più idolo a Toronto, gol e vittoria: “Quel piede sinistro è qualcosa d’altro” Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne ancora protagonisti a Toronto: entrambi hanno segnato stanotte nella vittoria contro Portland. Il club canadese esalta il mancino di Carrara, sempre più leader della squadra. Anche Insigne è sempre più calato nella nuova realtà.

A cura di Paolo Fiorenza

Continua la striscia positiva in campionato del Toronto FC, che sta provando il miracolo di riuscire a risalire la china per agguantare i playoff della Major League Soccer, partendo dal penultimo posto. Stanotte la squadra canadese ha battuto in casa i Portland Timblers per 3-1: è la terza vittoria nelle ultime quattro partite (in mezzo c'è anche la finale di Canadian Championship persa ai rigori con i Vancouver Whitecaps) e avrebbero potuto essere quattro su quattro se Insigne due settimane fa non avesse sbagliato un penalty decisivo nello 0-0 contro New England.

L'Italian job comunque funziona alla grande a Toronto: il contributo dei nuovi innesti è evidente, Criscito titolarissimo in difesa e la coppia Bernardeschi-Insigne a dispensare gol in attacco. Entrambi sono andati a segno nel match di stanotte contro Portland, sbloccando un risultato che si avviava verso la fine sull'1-1. Prima ci ha pensato Lorenzo Insigne a dare il vantaggio ai suoi, raccogliendo un assist fornitogli dal capitano Michael Bradley e calciando col destro da distanza ravvicinata nell'angolino alto opposto.

Poi all'85' è stato il turno di Federico Bernardeschi, che ha ricevuto il pallone di spalle al limite dell'area, si è girato rapidamente portandosi la sfera sull'amato mancino e ha chiuso la pratica facendo secco il portiere con una conclusione radente sul primo palo. "Quel piede sinistro è qualcosa d'altro", ha commentato postando il video del gol l'account ufficiale del Toronto.

Grazie a giocate di questo tipo, ma anche alla leadership debordante mostrata in campo e nello spogliatoio, l'ex juventino è sempre più idolo dei tifosi canadesi, che con i suoi colpi e quelli di Insigne, sempre più calato nella parte anche lui, sperano adesso davvero di rimontare fino al settimo posto nella Eastern Conference, distante solo 4 punti, ma con tante squadre in lizza.

Bernardeschi e Insigne sono stati coinvolti in 8 delle ultime 10 reti del Toronto (rispettivamente 3 gol e 2 assist, 2 gol e un assist) e il tecnico Bob Bradley non può che essere contento del loro impatto: "Hanno portato qualità speciali, i grandi giocatori non ci mettono tanto per carburare e integrarsi".