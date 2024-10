video suggerito

Bernabeu sold-out per Real Madrid-Barcellona ma il mercato nero impazza: biglietti a 2.500 euro La super sfida tra Real Madrid e Barcellona è in programma sabato 26 ottobre, allo stadio Bernabeu completamente esaurito da giorni. Eppure, chi vuole entrare allo stadio può ancora farlo: attraverso la rivendita illegale dei biglietti. A prezzi folli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il "Clasico" del calcio spagnolo Real Madrid-Barcellona in programma sabato sera al Santiago Bernabeu è tra gli appuntamenti imperdibili del fine settimana per tutti gli appassionati. E in queste ore si è scatenata una vera e propria caccia al biglietto, che non c'è perché lo stadio è sold out da tempo. Così stanno moltiplicandosi le rivendite dei tagliandi già acquistati ai prezzi ufficiali per rivenderli fino a 6 volte tanto, toccando cifre folli fino a 2.500 euro per una tribuna laterale.

La rivendita dei tagliandi di Real-Barcellona, biglietti proposti a cifre folli

Il Santiago Bernabeu può ospitare fino a 83.100 spettatori e tanti saranno i presenti sabato per il primo ‘Clasico' stagionale tra Real Madrid e Barcellona. La "madre" di tutte le partite del calcio spagnolo che mette di fronte la prima e la seconda in classifica, distanziate solo da 3 punti. Una sfida epocale che vede da un lato il debutto assoluto di Mbappé tra i Blancos, dall'altro quello di Flick, sulla panchina azulgrana. Sfida tre le mille sfide che si incrociano quando ad affrontarsi sono i due storici club rivali e che nessuno vuole perdere. A tal punto che, malgrado il tutto esaurito, c'è chi è pronto a fare follie per entrare allo stadio e chi, illegalmente, sta mettendo a disposizione i tagliandi a prezzi assurdi, toccando per un tagliando in tribuna laterale, anche i 2.500 euro.

Il mercato nero sul "Clasico" per entrare al Bernabeu tutto esaurito

Ad alzare i riflettori su quanto sta accadendo in questi giorni in vista della partitissima di sabato è stata un'inchiesta fatta da Cadena SER una delle testate storiche della radiofonia sportiva spagnola e tra le più seguite. Girando nei pressi del Bernabeu e provando a chiedere biglietti si è scoperto un mercato clandestino diffuso a ricevitorie e canali ufficiali chiusi. "Se vuoi avere un biglietto del quarto anello", che corrisponde alla parte più lontana del campo, il settore tradizionalmente più economico "ti chiedono 1.000 euro". Ma non è nulla rispetto ad altri settori. "Questo è per il quarto settore. Poi se buoi la tribuna laterale, ti chiedono fino a 2.500″ hanno spiegato facendo ascoltare in studio l'audio delle trattative.

Leggi anche La Juventus vuole uscire dalla Superlega ma non ci riesce: è prigioniera di Real Madrid e Barcellona

Quanto costano realmente i biglietti del Bernabeu per Real Madrid-Barcellona

Il Real Madrid aveva messo in vendita i primi biglietti per il Clásico che si gioca sabato 26 ottobre 2024, settimana scorsa e sono andati subito a ruba. Ma il costo dei tagliandi ha prezzi decisamente differenti da quanto sta accadendo in queste ore: i biglietti variavano da 130 euro (il più economico) a 455 euro (il più costoso per la tribuna laterale). Anche l'eventuale scelta di godersi lo spettacolo in area VIP non ha confronti con i prezzi di rivendita illegali: per un posto riservato ed esclusivo non si sono superati gli 850 euro.